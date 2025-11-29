दिल्ली में डेयरी कर्मचारी से पिस्तौल की बल पर हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने भागीरथी विहार में एक डेयरी कर्मचारी से पिस्तौल के बल पर लूटपाट करने के आरोप में मोहम्मद आकिब नाम के एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी ने लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और पहले भी स्नैचिंग के मामले में शामिल रहा है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली के भागीरथी विहार में पिस्तौल के बल पर डेयरी कर्मचारी को लूटने के आरोप में 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आकिब, निवासी न्यू मुस्तफाबाद, के रूप में हुई है। उसे गुरुवार को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।
घटना 17 नवंबर की है, जब सुबह करीब 9:30 बजे दो लोग भागीरथी विहार स्थित एक डेयरी स्टोर में घुसे। शिकायतकर्ता, जो 16 वर्षीय छात्र है और पार्ट-टाइम काम करता है, दुकान में नकदी गिन रहा था। तभी आरोपियों ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया और नकदी लेकर फरार हो गए।
मामले की FIR दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी इनपुट के आधार पर सुराग जुटाने शुरू किए। गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोका, जिसकी नंबर प्लेट छेड़छाड़ की हुई थी। जांच में पता चला कि वह युवक आकिब है।
पुलिस ने बताया, “तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस मिले। जिस मोटरसाइकिल पर वह था, वह मंडावली से चोरी की गई थी, जिसके लिए अलग FIR दर्ज है।”
हथियार और वाहन बरामद होने के बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान आकिब ने 17 नवंबर की लूट में अपनी कथित संलिप्तता कबूल की।
वह पहले भी एक स्नैचिंग केस में शामिल पाया गया है, पुलिस ने बताया। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और वारदात में शामिल उसके साथी की पहचान और तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं
यह भी पढ़ें- लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के चारों आरोपी दिल्ली कोर्ट में पेश, रिमांड पर फैसला बाकी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।