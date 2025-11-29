दिल्ली में डेयरी कर्मचारी से पिस्तौल की बल पर हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली के भागीरथी विहार में पिस्तौल के बल पर डेयरी कर्मचारी को लूटने के आरोप में 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आकिब, निवासी न्यू मुस्तफाबाद, के रूप में हुई है। उसे गुरुवार को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। घटना 17 नवंबर की है, जब सुबह करीब 9:30 बजे दो लोग भागीरथी विहार स्थित एक डेयरी स्टोर में घुसे। शिकायतकर्ता, जो 16 वर्षीय छात्र है और पार्ट-टाइम काम करता है, दुकान में नकदी गिन रहा था। तभी आरोपियों ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया और नकदी लेकर फरार हो गए।

मामले की FIR दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी इनपुट के आधार पर सुराग जुटाने शुरू किए। गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोका, जिसकी नंबर प्लेट छेड़छाड़ की हुई थी। जांच में पता चला कि वह युवक आकिब है।