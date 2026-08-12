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    दिल्ली में छात्राओं की साइकिल पर सियासी घमासान, AAP ने लगाए घोटाले के आरोप

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:44 PM (IST)

    दिल्ली में छात्राओं को साइकिल वितरण योजना पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आप ने खरीद में घोटाले का आरोप लगाया, जिसे सरकार ने पारदर्शी बताकर खारिज किया। ...और पढ़ें

    दिल्ली में साइकिल को लेकर मची घमासान।

    दिल्ली में साइकिल को लेकर मची घमासान।

    HighLights

    1. आप ने साइकिल खरीद में 4200 के बजाय 6957 रुपये का आरोप लगाया।

    2. दिल्ली सरकार ने आरोपों को झूठा, GeM पोर्टल से पारदर्शी खरीद बताया।

    3. शिक्षा मंत्री ने आप पर राजनीतिक हताशा के आरोप लगाए।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा छात्राओं को दी जा रही साइकिल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी साइकिल खरीद में घोटाले के आरोप लगा रही है। आप नेताओं का कहना है कि 4200 रुपये में मिलने वाली साइकिल 6957 रुपये में खरीदी गई है। वहीं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की सफल जनकल्याणकारी योजनाओं से बौखलाकर आप नेता लगातार झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।

    आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वारज ने प्रेसवार्ता कर दावा किया कि उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही साइकिल मात्र 4200 रुपये में खरीदी है। सरकार 1.30 लाख साइकिल लगभग सात हजार में खरीदी है। वह भी नकली है। पहले भी आप नेताओं ने इस तरह के आरोप लगा चुके हैं।

    नई साइकिल मिलने की खुशी देखकर आप पूरी तरह बौखला गई: सूद

    पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि तीन हजार से अधिक बेटियों के चेहरों पर नई साइकिल मिलने की खुशी देखकर आप पूरी तरह बौखला गई है। आप के शासनकाल में कई घोटाले हुए। अब आप नेता दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने में भी रोज अलग-अलग आंकड़े रखे जा रहे हैं। यह आप की राजनीतिक हताशा को उजागर करता है।

    न्यूनतम बोलीदाता का चयन निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा किया गया

    उन्होंने कहा कि साइकिल की खरीद निर्धारित सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के माध्यम से जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खरीदी गई है। जेम एक स्वचालित प्रणाली है, जो प्रतिबंधात्मक या पक्षपातपूर्ण शर्तों वाले टेंडर को स्वीकार नहीं करती। साइकिल खरीद की बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी विक्रेता या पक्ष द्वारा जेम पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। न्यूनतम बोलीदाता का चयन निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है।

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