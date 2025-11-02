जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर साइबर ठगों ने बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 5.73 लाख, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र आनलाइन जमा करने का लिंक भेजकर बुजुर्ग से 5.73 लाख रुपये ठग लिए गए हैं। वसुंधरा एन्क्लेव निवासी 74 वर्षीय गोविंद नंदन शुक्ला के साथ साइबर ठगी के मामले में पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है, उसके जरिये आरोपितों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

प्राथमिकी के मुताबिक गोविंद नंदन शुक्ला यूको बैंक से फरवरी 2012 में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए यूको बैंक के नाम से आए एक लिंक पर अपनी जानकारी साझा की। इसके बाद उनके खाते में जमा 1.05 लाख रुपये किसी ने निकाल लिए।