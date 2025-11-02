Language
    जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर साइबर ठगों ने बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 5.73 लाख, जांच में जुटी पुलिस

    By Ashish Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर 5.73 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लोगों को साइबर अपराध से सतर्क रहने की सलाह दे रही है।

    जीवन प्रमाण पत्र आनलाइन जमा करने का लिंक भेजकर बुजुर्ग से ठगी।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र आनलाइन जमा करने का लिंक भेजकर बुजुर्ग से 5.73 लाख रुपये ठग लिए गए हैं। वसुंधरा एन्क्लेव निवासी 74 वर्षीय गोविंद नंदन शुक्ला के साथ साइबर ठगी के मामले में पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है, उसके जरिये आरोपितों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

    प्राथमिकी के मुताबिक गोविंद नंदन शुक्ला यूको बैंक से फरवरी 2012 में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए यूको बैंक के नाम से आए एक लिंक पर अपनी जानकारी साझा की। इसके बाद उनके खाते में जमा 1.05 लाख रुपये किसी ने निकाल लिए।

    जब इस बात की जानकारी उन्होंने बैंक से जुटाई तो पता लगा कि ठग ने उनके फिक्सड डिपाजिट को गिरवी रख कर 4.06 लाख रुपये लोन लिया, जिसकी राशि पहले इनके खाते में आई थी। ठग ने उसे भी अलग-अलग ट्रांजेक्शन से निकाल लिया। साथ ही लखनऊ स्थित उनके दूसरे खाते से भी 62 हजार रुपये निकाल लिए।