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    सिंगापुर से लाया 100 ग्राम सोना, मुट्ठी में बंद कर पार कर रहा था ग्रीन चैनल; IGI एयरपोर्ट पर कस्टम ने ऐसे पकड़ा

    By Mukesh Kumar Thakur Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:30 PM (IST)

    सिंगापुर से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री को कस्टम ने मुट्ठी में 100 ग्राम सोना छिपाकर ग्रीन चैनल पार करते हुए पकड़ा। दिल्ली कस्टम के एयर ...और पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की मुट्ठी से निकला 100 ग्राम सोना, कस्टम ने दबोचा। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की मुट्ठी से निकला 100 ग्राम सोना, कस्टम ने दबोचा। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    HighLights

    1. सिंगापुर से आए यात्री ने मुट्ठी में सोना छिपाया।

    2. दिल्ली कस्टम ने आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा।

    3. 100 ग्राम सोना जब्त, यात्री से पूछताछ जारी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोना तस्करी करके दिल्ली पहुंचे एक यात्री को दिल्ली कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा है, जब वह बिना जांच के ग्रीन चैनल पार करने की जुगत में था। सिंगापुर से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली निवासी यात्री ने सोने को सामान में छिपाने के बजाय अपनी मुट्ठी में दबा रखा था। उसे उम्मीद थी कि बैगेज स्कैनर की नजर से बचकर वह आसानी से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कस्टम अधिकारियों की नजरों में उसकी यही हरकत आ गई।

    कस्टम विभाग के अधिकारी के अनुसार, 12 अगस्त की रात इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-1014 से सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे यात्री की एपीआईएस (एडवांस पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम) प्रोफाइलिंग के आधार पर निगरानी की जा रही थी। यात्री ग्रीन चैनल पार कर रहा था। उसके सामान की स्कैनिंग में कोई संदिग्ध वस्तु नजर नहीं आई। हालांकि, अधिकारियों ने देखा कि यात्री ने अपना एक हाथ असामान्य तरीके से कसकर बंद कर रखा था।

    मुट्ठी से 100 ग्राम सोना बरामद

    संदेह होने पर अधिकारियों ने उसे मुट्ठी खोलने के लिए कहा। मुट्ठी खुलते ही उसमें छिपाकर रखा करीब 100 ग्राम सोना बरामद हुआ। अधिकारी के मुताबिक, यात्री ने सोने को इस तरह हाथ में छिपाया था कि वह बैगेज स्कैनर की जांच से बच सके। कस्टम ने सोना जब्त कर यात्री से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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