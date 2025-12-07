Delhi Crime: वजीरपुर में पांच नाबालिगों ने युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से की हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में संगीन अपराधों में नाबालिगों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती संलिप्तता हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। कानून-व्यवस्था को धत्ता बताकर नाबालिग आए दिन बेखौफ होकर हत्या कर रहे हैं। वजीरपुर क्षेत्र में पांच नाबालिगों ने एक युवक की चाकू गोदकर निर्ममता से हत्या करने के बाद दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया।

ट्रैक पर खून से लथपथ शव पड़ा देख, लोगों ने इसकी जानकारी सब्जी मंडी रेलवे पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में भेज दिया। रेलवे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में अशोक विहार थाना पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा।

पूछताछ में पता चला कि मृतक मोनू इन नाबालिग से आए दिन पैसे वसूलता था और उन्हें धमकाता था। मृतक की लगातार जबरन वसूली से परेशान होकर आरोपितों ने उसकी हत्या की साजिश रची। रेलवे पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात वजीरपुर स्थित रेलवे ट्रैक पर पोल नंबर 26-3 ए एक पास खून से लथपथ हालत में एक युवक पड़ा हुआ है। युवक के शरीर पर कई चाकू के घाव और चोटें थीं। पुलिस युवक को नजदीकी अस्पताल लेकर गई। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर रेलवे पुलिस के साथ ही क्राइम और एफएसएल को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

घोषित बदमाश था मृतक रेलवे पुलिस अधिकारी के अनुसार जांच में मृतक की पहचान मोनू उर्फ क्रासिंग के रूप में हुई। वह अशोक विहार थाना का घोषित बदमाश था। हत्या समेत आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। इधर रेलवे पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी, तभी उन्हें पता चला कि इस मामले में अशोक विहार थाना पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा है।