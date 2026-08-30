'पैदल यात्रियों को सुरक्षित चलने का पूरा अधिकार', दिल्ली कोर्ट ने हिट-एंड-रन मामले में सुनाया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2021 के हिट-एंड-रन मामले में चालक की जेल की सजा को बरकरार रखते हुए पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने कहा कि सड़क पर पैदल चलने वालों को सुरक्षित चलने का पूरा अधिकार है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने अस्पताल के गेट के बाहर आधी रात को सड़क पर कदम रखने वाले पैदल यात्री के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता और वह सिर्फ इस उम्मीद में रहता है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति समझदारी से गाड़ी चलाएगा। हालांकि, जब यह उम्मीद टूटती है, तो कानून का सहारा बदले की भावना से नहीं, बल्कि एक आम इंसानी अधिकार को सही ठहराने के लिए लिया जाता है।

अस्पताल के बाहर दो पैदल चलने वालों की मौत उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने अपीलकर्ता दिलीप कुमार को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। दिलीप कुमार की सजा के निलंबन को रद करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए ताकि वह अपनी जेल की सजा काट सके। इस घटना में राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के बाहर दो पैदल चलने वालों की मौत हो गई थी।

अपीलकर्ता दिलीप कुमार को फरवरी-2026 में मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत 2 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दिलीप कुमार को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए भी 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा पहले से ही कम: कोर्ट अपील याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा पहले से ही कम है और इसमें और नरमी की जरूरत नहीं थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 जुलाई 2021 की आधी रात दिलीप कुमार ने बहुत तेज गति से कार चलाते हुए दो लोगों मीना भंडारी और राजन को टक्कर मार दी थी। वे आरएमएल अस्पताल के गेट नंबर-चार के सामने सड़क पार कर रहे थे।

दिलीप कुमार बिना कोई मेडिकल मदद दिए या पुलिस को सूचित किए घटनास्थल से भाग गया। दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वह पत्नी और छह नाबालिग बच्चों का एकमात्र कमाने वाला है और मानवीय आधार पर उसकी सजा कम कर दी जाए। हालांकि, अदालत ने इस दलील को ठुकराते हुए कहा कि टक्कर की तीव्रता सीसीटीवी में कैद हो गई थी और चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की थी।