सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना की हनुमान से, अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की हनुमान से करने संबंधी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए तय कर दी।