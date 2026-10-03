सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों की तुलना की हनुमान से, अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सरकारी अधिकारियों की हनुमान से तुलना करने वाले बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू ...और पढ़ें
HighLights
सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर याचिका दायर की गई।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की हनुमान से करने संबंधी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए तय कर दी।