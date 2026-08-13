NEET Paper Leak: बेगुनाही साबित करने का दांव पड़ा उल्टा, कोर्ट ने खारिज की पॉलीग्राफ-ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मांग
राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के तीन आरोपियों की पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट कराने की अर्जी खारिज कर दी है। ...और पढ़ें
HighLights
राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन आरोपियों की अर्जी खारिज की।
आरोपियों ने पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट की मांग की थी।
बेगुनाही साबित करने और सीबीआई जांच में मदद का दावा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पालीग्राफ व ब्रेन-मैपिंग टेस्ट कराने की मांग वाली तीन आरोपितों की अर्जियों को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।
आरोपित मांगीलाल, दिनेश और विकास बिवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट कराना चाहते हैं।
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपितों की अर्जियों को खारिज कर दिया। आरोपियों ने अपनी ईमानदारी साबित करने और सीबीआई को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने में मदद करने के लिए अपनी मर्जी से ये टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी।