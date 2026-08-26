दो बेटियां 4 साल से चाचा-चाची के साथ, मां की कस्टडी याचिका पर कोर्ट ने कहा-जैविक माता-पिता से ज्यादा जरूरी बच्चों का हित
कड़कड़डूमा पारिवारिक अदालत ने दो नाबालिग बेटियों की अंतरिम कस्टडी की मां की याचिका खारिज की। कोर्ट ने बच्चों की भलाई को जैविक माता-पिता के अधिकार से ऊपर रखा।
HighLights
मां की दो नाबालिग बेटियों की कस्टडी याचिका खारिज।
अदालत ने बच्चों के हित को सर्वोपरि बताया।
बच्चियां चार साल से चाचा-चाची के साथ रह रही थीं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित पारिवारिक अदालत ने पति की मौत के बाद अपनी दो नाबालिग बेटियों की अंतरिम कस्टडी मांगने वाली मां की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि बच्चों की कस्टडी तय करते समय सिर्फ यह नहीं देखा जा सकता कि कौन उनका जैविक माता-पिता है, बल्कि सबसे जरूरी बच्चों की भलाई और उनका हित है।
दोनों बेटियों से मिलने नहीं दिया
मां का कहना था कि वर्ष 2022 में उसे ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसे अपनी दोनों बेटियों से मिलने नहीं दिया गया। वर्ष 2025 में पति की मौत के बाद उसने नौ और सात साल की बेटियों की कस्टडी के लिए अदालत का रुख किया।
पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश नरेश कुमार लाका ने दोनों बच्चियों से अलग से बात की। इस दौरान पता चला कि वे पिछले चार साल से अपने दादा-दादी, चाचा निशांत कुमार और चाची अर्चना के साथ रह रही हैं।
बच्चियों ने चाचा निशांत को ‘पापा’ और चाची अर्चना को ‘मम्मी’ बताया। छोटी बच्ची से उसकी मां के बारे में पूछा गया तो उसने अर्चना का नाम लिया।
कोई खास जुड़ाव नजर नहीं आया
अदालत ने कहा कि दोनों बच्चियां मौजूदा परिवार में पूरी तरह घुल-मिल गई हैं और उन्हें वहां प्यार व देखभाल मिल रही है। ऐसे में उन्हें अचानक वहां से अलग करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अदालत ने यह भी पाया कि बच्चियों का अपनी जैविक मां के साथ कोई खास जुड़ाव नजर नहीं आया।
अदालत ने कहा कि मां यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री भी पेश नहीं कर सकी कि उसने पिछले चार वर्षों के दौरान बेटियों की कस्टडी लेने की कोशिश की थी। इसी आधार पर अंतरिम कस्टडी की मांग खारिज कर दी गई।
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