दिल्ली में अब बेसमेंट-छत से नहीं टपकेगा पानी! PWD ने क्रिस्टलाइन एग्रीगेट की IIT-CRRI टेस्टिंग की अनिवार्य

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। बिल्डिंग की छतों और बेसमेंट के साथ-साथ दूसरे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने RCC कंस्ट्रक्शन में क्रिस्टलाइन एग्रीगेट का इस्तेमाल करने से पहले CRRI और IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में टेस्टिंग करवाना ज़रूरी कर दिया है।

ऐसे एग्रीगेट का इस्तेमाल अब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, IIT मद्रास या मुंबई की लैब में सैंपल के कंप्लायंट के तौर पर सर्टिफाइड होने के बाद ही किया जाएगा। यमुना नदी के पास होने की वजह से, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में अक्सर पानी के रिसाव की समस्या होती है, जिससे यह ज़रूरी हो गया है।

दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अब बेसमेंट समेत अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट एग्रीगेट की क्वालिटी पर अपनी पकड़ और कड़ी कर दी है। दिल्ली में अभी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और फ्लाईओवर से लेकर कई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं।

डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जहां RCC के काम में क्रिस्टलाइन एग्रीगेट का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बिल्डिंग की छतों के स्लैब, बेसमेंट के स्लैब, फर्श और दीवारों में होता है। इसका इस्तेमाल कई दूसरे तरह के कामों में भी होता है। यह पाया गया है कि IIT और CRRI में टेस्टिंग की ज़्यादा कीमत की वजह से, कंपनियाँ इन इंस्टीट्यूशन में टेस्ट नहीं करवातीं और इसके बजाय लोकल लेवल पर दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से टेस्ट करवाती हैं।