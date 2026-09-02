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राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का हल्लाबोल, 14 जिलों में सड़क पर उतरे हजारों कार्यकर्ता

By Sanjeev Gupta Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:14 AM (IST)

दिल्ली कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध ...और पढ़ें

राहुल गांधी। फाइल फोटो

राहुल गांधी। फाइल फोटो

HighLights

  1. दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी पर एफआईआर का विरोध किया।

  2. देवेंद्र यादव के नेतृत्व में 14 जिलों में प्रदर्शन हुआ।

  3. खरगे रैली स्थल 'शुद्धिकरण' दोषियों पर कार्रवाई की मांग।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआइआरके विरोध में आयोजित किया गया।

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उत्तराखंड रैली स्थल का 'शुद्धिकरण' करने वाले भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले राहुल गांधी पर ही मामला दर्ज कर लिया।

उन्होंने इसे भाजपा की डरी हुई और जातिवादी मानसिकता का प्रतीक बताया।

शुद्धिकरण में शामिल दोषियों पर कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान मुख्य मांग थी कि खरगे के अपमान और 'शुद्धिकरण' प्रकरण में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

प्रदर्शन में अनिल भारद्वाज, हरी शंकर गुप्ता, राहुल शर्मा सहित जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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