Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू, शीतलहर-कोहरे की वापसी; IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:54 PM (IST)

    राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, शीतलहर और कोहरे की वापसी हुई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। नए साल के पहले सप्ताह में लोगों को ठिठुरन का भी एहसास हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को खासी ठंड और गलन महसूस की गई। राजधानी में इस साल की पहली शीतलहर चली तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली।

    कोहरे ने फिर से वापसी कर ली है। पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक दिल्ली में सर्दी का एहसास लगातार बढ़ा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है।

    67625561

    मंगलवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला। इसके चलते सुबह नौ बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 250 मीटर तक रह गया। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ इसमें सुधार होता गया। दिन में आसमान साफ रहा, धूप भी निकली, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिली। दिन ढलने के बाद तो गलत भी तेजी से बढ़ने लगी।

    मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 76 प्रतिशत तक रहा।

    67626375

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन दिल्ली में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम छह डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। शीतलहर वाली स्थिति भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दोनों दिन के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

    पालम और लोधी रोड रहे दिल्ली के सबसे ठंडे इलाके

    पालम का अधिकतम तापमान दिल्ली में सबसे कम 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम है। वहीं लोधी रोड पर यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही इलाकों में दिन के समय शीत लहर चली।

    मालूम हो कि शीतलहर तब घोषित की जाती है जब तापमान औसत से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है।

    मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहा अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    दिल्ली के मौसम स्टेशनों का तापमान (मैक्सिमम / मिनिमम °C)
    स्टेशन मैक्सिमम तापमान (°C) मिनिमम तापमान (°C)
    सफदरजंग 15.7 7.6
    लोधी रोड 15.8 7.6
    आयानगर 14.0 7.6
    रिज क्षेत्र 14.9 7.6
    पालम 13.0 6.5
    राजघाट 14.9 9.6
    मयूर विहार 15.0 9.2

    यह भी पढ़ें- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्लान, दिल्ली के 62 हॉट स्पाटों पर नजर; पंजाब और राजस्थान को भी मिले निर्देश