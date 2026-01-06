दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू, शीतलहर-कोहरे की वापसी; IMD ने जारी किया यलो अलर्ट
राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, शीतलहर और कोहरे की वापसी हुई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। नए साल के पहले सप्ताह में लोगों को ठिठुरन का भी एहसास हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को खासी ठंड और गलन महसूस की गई। राजधानी में इस साल की पहली शीतलहर चली तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली।
कोहरे ने फिर से वापसी कर ली है। पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक दिल्ली में सर्दी का एहसास लगातार बढ़ा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों के दौरान भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है।
मंगलवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला। इसके चलते सुबह नौ बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 250 मीटर तक रह गया। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ इसमें सुधार होता गया। दिन में आसमान साफ रहा, धूप भी निकली, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिली। दिन ढलने के बाद तो गलत भी तेजी से बढ़ने लगी।
मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 76 प्रतिशत तक रहा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन दिल्ली में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम छह डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। शीतलहर वाली स्थिति भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दोनों दिन के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है।
पालम और लोधी रोड रहे दिल्ली के सबसे ठंडे इलाके
पालम का अधिकतम तापमान दिल्ली में सबसे कम 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम है। वहीं लोधी रोड पर यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही इलाकों में दिन के समय शीत लहर चली।
मालूम हो कि शीतलहर तब घोषित की जाती है जब तापमान औसत से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है।
मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहा अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
|स्टेशन
|मैक्सिमम तापमान (°C)
|मिनिमम तापमान (°C)
|सफदरजंग
|15.7
|7.6
|लोधी रोड
|15.8
|7.6
|आयानगर
|14.0
|7.6
|रिज क्षेत्र
|14.9
|7.6
|पालम
|13.0
|6.5
|राजघाट
|14.9
|9.6
|मयूर विहार
|15.0
|9.2
