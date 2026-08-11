'कपड़े तो पहन लेते...' अंडरगारमेंट्स में AAP विधायक का वीडियो सामने आने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, किराड़ी से आप विधायक अनिल झा वत्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।

वायरल वीडियो में विधायक अपने क्षेत्र के लोगों और महिलाओं की मौजूदगी में कुर्सी पर पालथी मारे सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स (कच्छा) पहनकर सरकारी आवेदनों पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं। Meet Aam Aadmi Party's MLA : Anil Jha Vats!!



> MLA from Kirari Assembly



> Wears Kacha and Baniyan



> Sits outside his home



> Signs documents without even reading them



> Claims to be an MLA from Padhi-Likhi Political Party!! pic.twitter.com/xYozn5liVH — Rohit (@Iam_Rohit_G) August 10, 2026 बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है, जब विधायक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से जुड़ी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन कर रहे थे। उनके सामने कई महिलाओं समेत दर्जनों लोग लाइन में खड़े थे। विधानसभा सदस्यता रद करने की मांग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायक के इस पहनावे और आचरण पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे बेहद शर्मनाक करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, "जब महिलाएं काम के सिलसिले में आपके पास आ रही हैं, तो कम से कम आपको मर्यादा में रहते हुए ठीक से कपड़े पहनने चाहिए।"