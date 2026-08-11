'कपड़े तो पहन लेते...' अंडरगारमेंट्स में AAP विधायक का वीडियो सामने आने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में आप विधायक अनिल झा वत्स की कड़ी आलोचना की। विधायक का बनियान और शॉर्ट्स में सरकारी आवेदन पर हस्ताक्षर ...और पढ़ें
HighLights
आप विधायक अनिल झा वत्स का बनियान-शॉर्ट्स में वीडियो वायरल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में विधायक की कड़ी निंदा की
विधायक ने आरोपों को नकारा, सरकार पर किया पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, किराड़ी से आप विधायक अनिल झा वत्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
वायरल वीडियो में विधायक अपने क्षेत्र के लोगों और महिलाओं की मौजूदगी में कुर्सी पर पालथी मारे सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स (कच्छा) पहनकर सरकारी आवेदनों पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं।
Meet Aam Aadmi Party's MLA : Anil Jha Vats!!— Rohit (@Iam_Rohit_G) August 10, 2026
> MLA from Kirari Assembly
> Wears Kacha and Baniyan
> Sits outside his home
> Signs documents without even reading them
> Claims to be an MLA from Padhi-Likhi Political Party!! pic.twitter.com/xYozn5liVH
बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है, जब विधायक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से जुड़ी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन कर रहे थे। उनके सामने कई महिलाओं समेत दर्जनों लोग लाइन में खड़े थे।
विधानसभा सदस्यता रद करने की मांग
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायक के इस पहनावे और आचरण पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे बेहद शर्मनाक करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, "जब महिलाएं काम के सिलसिले में आपके पास आ रही हैं, तो कम से कम आपको मर्यादा में रहते हुए ठीक से कपड़े पहनने चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने इस आचरण को महिलाओं का अपमान बताते हुए अनिल झा की विधानसभा सदस्यता रद करने की मांग उठाई।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विधायक पर सदन के भीतर अश्लील इशारे करने का भी आरोप लगाया।
वहीं दूसरी ओर, आप विधायक अनिल झा वत्स ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उनके द्वारा किए गए किसी भी गलत इशारे का वीडियो सबूत पेश करें। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के पास जनता की समस्याओं का कोई जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।