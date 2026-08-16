जेपी नड्डा से मिलने एम्स पहुंचीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एम्स में भर्ती केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा को 13 अगस्त को बेचैनी की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था और उनकी हालत स्थिर है, हालांकि डिस्चार्ज पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
HighLights
सीएम रेखा गुप्ता ने एम्स में नड्डा से मुलाकात की।
जेपी नड्डा 13 अगस्त से एम्स में भर्ती हैं।
उनकी हालत स्थिर है, कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी जारी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का हाल जानने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को एम्स पहुंचीं। उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात को लेकर कोई बातचीत नहीं की।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के अनुसार उनकी बेचैनी को लेकर कई जांच की गईं, जिनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है। अस्पताल की ओर से उनकी एंजियोग्राफी के नतीजों या किसी विशेष बीमारी की जानकारी साझा नहीं की गई है।
डिस्चार्ज किए जाने पर अभी फैसला नहीं
अस्पताल सूत्रों के अनुसार नड्डा पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्हें एम्स से कब डिस्चार्ज किया जाएगा, इसे लेकर चिकित्सकों ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उनका उपचार जारी है और चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं।