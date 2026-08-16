जेपी नड्डा से मिलने एम्स पहुंचीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का हाल जानने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को एम्स पहुंचीं। उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात को लेकर कोई बातचीत नहीं की।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के अनुसार उनकी बेचैनी को लेकर कई जांच की गईं, जिनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है। अस्पताल की ओर से उनकी एंजियोग्राफी के नतीजों या किसी विशेष बीमारी की जानकारी साझा नहीं की गई है।