दिल्ली में AI कौशल और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए केंद्र खुले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोतीनगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, जो युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक से जोड़ेगा और नागरिकों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधाएं देगा।
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोतीनगर में दो नए केंद्र खोले।
जन कौशल केंद्र युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक सिखाएगा।
स्वयं स्वास्थ्य केंद्र घर के पास आधुनिक जांच व टेलीमेडिसिन देगा।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मोतीनगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।
मदन लाल खुराना फाउंडेशन और ट्रिनिटी फाउंडेशन के साझे सहयोग से शुरू की गई यह पहल स्थानीय युवाओं को तकनीक से जोड़ने और नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मुहैया कराएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं को सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस करना समय की सबसे बड़ी मांग है।
एआई कौशल से जोड़ने के संकल्प का जिक्र
प्रधानमंत्री के एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल से जोड़ने के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोती नगर का यह केंद्र दिल्ली के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
डॉक्टरों से परामर्श भी ले सकेंगे
कौशल विकास के साथ-साथ क्षेत्रवासियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए ''स्वयं स्वास्थ्य केंद्र'' की भी शुरुआत की गई है। यह केंद्र एक आधुनिक जांच सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड, शुगर और लिपिड प्रोफाइल जैसी बुनियादी जांचों के साथ-साथ कार्डियक व डेंटल स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। मरीजों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से तुरंत मिलेगी और आवश्यकता पड़ने पर वे टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टरों से परामर्श भी ले सकेंगे।
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के जनसेवा के विचारों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाना ही उनका सपना था। इस अवसर पर विधायक हरीश खुराना, उमंग बजाज समेत कई लोग मौजूद रहे।