दिल्ली में AI कौशल और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए केंद्र खुले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मोतीनगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।

मदन लाल खुराना फाउंडेशन और ट्रिनिटी फाउंडेशन के साझे सहयोग से शुरू की गई यह पहल स्थानीय युवाओं को तकनीक से जोड़ने और नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मुहैया कराएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं को सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस करना समय की सबसे बड़ी मांग है।

एआई कौशल से जोड़ने के संकल्प का जिक्र प्रधानमंत्री के एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल से जोड़ने के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोती नगर का यह केंद्र दिल्ली के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।