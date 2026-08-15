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CM रेखा गुप्ता बोलीं- तिरंगा गौरवशाली अतीत का प्रतीक, याद दिलाता है राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:03 PM (IST)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगे को गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। उन्होंने स्वतंत्रता को राष्ट्र-निर्माण की निरंतर जिम्मेदारी बताते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को नमन किया।

80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को नमन किया।

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  1. सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में संबोधित किया।

  2. तिरंगे को गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया।

  3. स्वतंत्रता को राष्ट्र-निर्माण की निरंतर जिम्मेदारी पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यह लहराता तिरंगा न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे उज्ज्वल भविष्य की ओर एक संकल्प भी है। यह हमें निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के प्रति एक निरंतर जिम्मेदारी भी है। यह बातें छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहीं।

उन्होंने कहा कहा, 'आज का यह पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है; यह उन अनगिनत वीर आत्माओं के असाधारण साहस, बलिदान और समर्पण को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। इस पवित्र अवसर पर हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके संघर्षों ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया। यह लहराता तिरंगा न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे उज्ज्वल भविष्य की ओर एक संकल्प भी है। यह हमें निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के प्रति एक निरंतर जिम्मेदारी भी है।'

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इससे पूर्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को नमन किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासियों और दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही, जन-जन को संदेश दिया कि आज हर घर का संकल्प राष्ट्र का संकल्प बने, हर नागरिक का प्रयास देश की शक्ति बने और हम सब मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को सिद्ध करें।