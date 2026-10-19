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महानवमी पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों के सशक्तिकरण पर दिया जोर

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Mon, 19 Oct 2026 03:54 PM (IST)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महानवमी के पावन अवसर पर अपने आवास पर सपरिवार कन्या पूजन किया। उन्होंने बेटियों ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सीएम रेखा गुप्ता ने महानवमी पर सपरिवार कन्या पूजन किया।

  2. बेटियों को शक्ति का स्वरूप बताया, सम्मान पर जोर दिया।

  3. दिल्ली सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा के लिए समर्पित।

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सपरिवार पारंपरिक विधि-विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने छोटी-छोटी कन्याओं के पांव पखारकर, तिलक लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर उनका पूजन किया व महाप्रसाद भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्लीवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की। 

बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप

कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में देवियों की आराधना के साथ-साथ कन्याओं को साक्षात शक्ति और नवदुर्गा का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। उनके सम्मान, उत्तम शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की वास्तविक प्रगति और कल्याण निहित है। कन्या पूजन की सच्ची भावना को अपने जीवन में उतारने का अर्थ यही है कि हम हर बेटी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने, शिक्षित होने और अपने सपनों को साकार करने के समान और बेहतर अवसर प्रदान करें।

सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दिल्ली सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार प्रदेश की हर बेटी के सुरक्षित और स्वर्णिम भविष्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। राज्य सरकार बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा, आधुनिक कौशल विकास, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित होंगी, तभी एक समृद्ध और शक्तिशाली समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। इस पावन अवसर पर उन्होंने समाज के सभी नागरिकों से बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया।