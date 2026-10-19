महानवमी पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों के सशक्तिकरण पर दिया जोर

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सपरिवार पारंपरिक विधि-विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने छोटी-छोटी कन्याओं के पांव पखारकर, तिलक लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर उनका पूजन किया व महाप्रसाद भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्लीवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की।

बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप

कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में देवियों की आराधना के साथ-साथ कन्याओं को साक्षात शक्ति और नवदुर्गा का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। उनके सम्मान, उत्तम शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की वास्तविक प्रगति और कल्याण निहित है। कन्या पूजन की सच्ची भावना को अपने जीवन में उतारने का अर्थ यही है कि हम हर बेटी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने, शिक्षित होने और अपने सपनों को साकार करने के समान और बेहतर अवसर प्रदान करें।

महानवमी के पावन अवसर पर आज सपरिवार कन्या पूजन किया। बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। उनके सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की सच्ची प्रगति है। हर बेटी को आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने के समान अवसर देना ही कन्या पूजन की भावना को जीवन में उतारना है। माता रानी से सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और सबके सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। जय माता दी 🙏 #MahaNavami — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 19, 2026

सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दिल्ली सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार प्रदेश की हर बेटी के सुरक्षित और स्वर्णिम भविष्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। राज्य सरकार बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा, आधुनिक कौशल विकास, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित होंगी, तभी एक समृद्ध और शक्तिशाली समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। इस पावन अवसर पर उन्होंने समाज के सभी नागरिकों से बेटियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया।