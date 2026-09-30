दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उन्हें दिल्ली सरकार की विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तिका भेंट की।

उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी। कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनका मार्गदर्शन राष्ट्रसेवा एवं जनसेवा के संकल्प को और दृढ़ करता है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए और अधिक समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा देता है।

रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षों में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता और छात्राओं को सुरक्षित आवागमन के लिए निश्शुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। होली और दिवाली के अवसर पर महिलाओं को निश्शुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर देने का प्रविधान किया गया है।