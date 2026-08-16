1200 यूनिट बिजली फ्री! रामलीला और धार्मिक आयोजनों के लिए घर बैठे करें आवेदन, दिल्ली में सिंगल विंडो पोर्टल शुरू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्लीवासियों को धार्मिक आयोजन के लिए जगह-जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंगल विंडो का प्रावधान कर दिया है। घर बैठे और एक जगह आवेदन करने पर ही अब अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले आयोजकों को दमकल विभाग व पुलिस विभाग के पास चक्कर लगाने पड़ते थे।

यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के बी-ब्लॉक स्थित रामलीला मैदान में बतौर मुख्यातिथि के रूप में कही। वे रविवार को शालीमार बाग रामलीला कमेटी के भूमि पूजन व यज्ञ कार्यक्रम में पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन की अनुमति किसी एक कार्यक्रम के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के लिए दी है।

1200 बिजली की यूनिट नि:शुल्क इसके लिए 1200 बिजली की यूनिट नि:शुल्क और अलग-अलग सुविधाएं भी दी जाएंगी। डीडीए के मैदान की बुकिंग के लिए समस्या होती थी, इसे दूर कर दिया है। अब डीडीए के 18 से 19 मैदान में बुकिंग की समस्या नहीं आएगी।

इस साल 19 डीडीए के मैदान को कार्यक्रम साइट में कर दिया है। पहले पुलिस-प्रशासन 9 बजे रात को शुरू होने वाली रामलीला 10 बजे बंद करवाने पहुंच जाती थी, इसे 12 बजे करवा दिया है। रामभक्तों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री हूं, लेकिन आपकी बहन और विधायक भी हूं सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन आपकी बहन और विधायक भी हूं, इसलिए यहां से मेरा हमेशा नाता रहेगा। दिल्ली के विकास का रास्ता शालीमार बाग से गुजरता है। इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाया जाएगा। ताकि हर कोई कहे कि हमें ऐसा ही काम अपने क्षेत्र में करवाना है। यहां ड्रेन बनाई जा रही है, इसमें अगले 50 साल समस्या नहीं आएगी। यहां कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां काम न चल रहा हो। पार्क, ड्रेन, सड़क हर जगह काम कराया जा रहा है।