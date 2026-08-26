'पीएम नरेंद्र मोदी ने 2,500 की भेजी कोथली', रेखा गुप्ता बोलीं- जब सीएम बनी तो लग रहा था डर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षाबंधन के मात्र दो दिन पहले और ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर बुधवार को दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'चार बहनों और एक भाई वाले सामान्य परिवार की इस बहन को मोदीजी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो घबराई हुई थी। मगर डेढ़ साल में मेरी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं।'

वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं से कहा कि तीज के मौके पर मोदी जी ने 2500 की कोथली (मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में सावन या तीज के अवसर पर मायके से बेटी के ससुराल भेजी जाने वाली एक पारंपरिक भेंट और रस्म है।) आप सभी के लिए भिजवाई है। कार्यक्रम के दौरान योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को प्रमाणपत्र प्रदान दिए गए। महिलाओं के खातों में योजना की राशि 1 सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी।

कार्यक्रम में 2500 महिलाओं को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर 65 महिलाओं को मंच पर बुलाए प्रमाणपत्र दिए गए। इस बीच मुख्यमंत्री ने महिलाओं से पूछा कि आप सभी लोग खुश हो न? मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महिलाओं को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आप सबके हक की लड़ाई के लिए आप की बहन रेखा गुप्ता हर समय तत्पर है।

इस मौके पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह ने भी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए दिल्ली की महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में गुरु नानकदेव जी के संदेश का भी जिक्र किया। कहा कि हमारे घर में महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। दिल्ली लक्ष्मी योजना इसी भावना को सामने लाती है।