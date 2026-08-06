पीतमपुरा के सरकारी स्कूल को मिली विश्वस्तरीय 'STEM लैब' की सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सर्वोदय विद्यालय, पीतमपुरा में एक नई अत्याधुनिक 'STEM Innovation Lab' का उद्घाटन किया। इस नई लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे व्यावहारिक ज्ञान हासिल कर सकें।

हर बच्चे का सपना साकार करने की प्रतिबद्धता इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि राज्य का हर विद्यार्थी बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक आधुनिक अवसर प्राप्त करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।