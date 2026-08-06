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    पीतमपुरा के सरकारी स्कूल को मिली विश्वस्तरीय 'STEM लैब' की सौगात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 06:09 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में अत्याधुनिक 'STEM इनोवेशन लैब' का उद्घाटन किया। यह लैब छात्रों को प्रयोगा ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने STEM इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया।

    2. छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

    3. शिखर धवन फाउंडेशन और HMD Global ने लैब स्थापित की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सर्वोदय विद्यालय, पीतमपुरा में एक नई अत्याधुनिक 'STEM Innovation Lab' का उद्घाटन किया। इस नई लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे व्यावहारिक ज्ञान हासिल कर सकें।

    हर बच्चे का सपना साकार करने की प्रतिबद्धता

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि राज्य का हर विद्यार्थी बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक आधुनिक अवसर प्राप्त करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

     शिखर धवन फाउंडेशन और HMD Global का सहयोग

    सर्वोदय विद्यालय, पीतमपुरा में स्थापित यह अत्याधुनिक लैब एक विशेष सहयोग का परिणाम है। यह लैब भारत के प्रख्यात क्रिकेटर व 'Da One Group' के चेयरमैन श्री शिखर धवन की पहल, 'शिखर धवन फाउंडेशन' की संचालिका श्रीमती सोफी धवन, तथा 'HMD Global' के सीईओ व साउथ एशिया हेड श्री रवि कुंवर और उनकी कंपनी के सहयोग से स्थापित की गई है। इस संयुक्त प्रयास से सरकारी स्कूल के बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार से जुड़ने का सीधा मौका मिलेगा।