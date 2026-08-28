सड़क पर रहने वाले बच्चों ने सीएम रेखा गुप्ता को बांधी राखी, दिल्ली सरकार ने लिया शिक्षा का संकल्प
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन का पर्व 'मुख्यमंत्री जन सेवा सदन' में सड़क पर रहने वाले बच्चों के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने 'मुख्यमंत्री जन सेवा सदन' में सड़क पर जीवन बिताने वाले (स्ट्रीट) बच्चों के साथ यह त्योहार मनाकर समाज को एक बेहद भावुक और मजबूत संदेश दिया है।
भावुक माहौल और स्नेह का बंधन
इस खास मौके पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी, जिससे पूरा माहौल स्नेह और उम्मीदों से भर गया। सीएम ने बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ समय बिताते हुए उन्हें एक नई शुरुआत का अहसास कराया। यह पहल उन बच्चों के लिए एक यादगार पल बन गई, जो अक्सर समाज की मुख्यधारा से कटे रहते हैं।
सपनों और शिक्षा पर आत्मीय बातचीत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों के साथ बेहद करीब से जुड़ते हुए उनसे उनकी रुचियों, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। बच्चों की मासूम बातें और आकांक्षाएं सुनकर सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे जीवन की दौड़ में अकेले नहीं हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उनके हर सपने को उड़ान देने में सरकार उनके साथ खड़ी है।
सरकार का संकल्प: हर बच्चे को सपने देखने का अधिकार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के हर तबके को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर बच्चे को सपने देखने का पूरा अधिकार है और दिल्ली सरकार इन बेसहारा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुनहरे भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रक्षाबंधन यकीनन इन बच्चों के जीवन में आशा और उमंग की एक नई किरण लेकर आया है।