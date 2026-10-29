सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया करवाचौथ, 'जन सेवा सदन' में की विधिवत पूजा-अर्चना

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। करवाचौथ के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'मुख्यमंत्री जन सेवा सदन' में सपरिवार करवाचौथ की विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने इस पारंपरिक और शुभ पर्व को पूरे रीति-रिवाज के साथ मनाया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्रत रखने वाली सभी सुहागिनों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, "करवाचौथ का यह पावन पर्व पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम, आपसी विश्वास और पूर्ण समर्पण का अनूठा प्रतीक है। यह त्योहार हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति की उस गहरी और अटूट परंपरा को जीवंत करता है, जो सदियों से हमारे परिवारों को एक सूत्र में बांधे हुए है।"

सीएम ने आगे कहा, "मैं कामना करती हूं कि इस पावन अवसर पर आप सभी का जीवन आपसी स्नेह, सौभाग्य और सुख-समृद्धि से सदैव परिपूर्ण रहे। माता चौथ सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में खुशहाली आए।"

इस खास मौके पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि-विधान से पूजा कर चांद के दीदार के साथ अपना व्रत खोला और देश एवं दिल्लीवासियों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इससे एक दिन पहले ही सीएम ने दिल्ली की नवविवाहित बेटियों के लिए विशेष सहायता और उपहार भी बांटे थे, जिससे त्योहार का हर्षोल्लास और बढ़ गया था।