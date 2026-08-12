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    ‘पिछली सरकार की व्यवस्था में लगी दीमक हटा रही हूं’, CAG रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का AAP पर हमला

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:25 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर ...और पढ़ें

    दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौजन्य- दिल्ली सरकार

    दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौजन्य- दिल्ली सरकार

    HighLights

    1. सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप।

    2. कैग रिपोर्ट में 530 करोड़ के ठेकों में गड़बड़ी उजागर।

    3. बजट का कम खर्च और वित्तीय अनियमितताएं मुख्य मुद्दे।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के सही इस्तेमाल में बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

    उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट पिछली सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट को संबंधित विभागों को एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए भेज दिया है साथ ही कैग की टिप्पणियों पर आगे की कार्रवाई के लिए लोक लेखा समिति को भेज दिया है।

    बजट और वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ा खुलासा

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान 530 करोड़ रुपये के 45 ठेके एक ही पैन कार्ड से किए गए। उन्होंने इसे ठेका प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बताते हुए सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि के काम एक ही पैन कार्ड के माध्यम से कैसे दिए गए।

    उन्होंने कहा कि करीब 19,973 करोड़ रुपये की योजनाओं से जुड़े 1,734 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे, जबकि केवल 482 प्रमाणपत्र जमा किए गए। उनके अनुसार, इन प्रमाणपत्रों से यह पता चलता है कि सरकारी राशि का इस्तेमाल कब और कहां किया गया।

    रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2024-25 में दिल्ली का बजट करीब 80,798 करोड़ रुपये था, लेकिन लगभग 61 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

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    उन्होंने आरोप लगाया कि कई योजनाओं के लिए बजट में राशि रखी गई, लेकिन उस पर खर्च नहीं हुआ। आयुष्मान भारत, विशेषीकृत उत्कृष्टता विद्यालयों, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए केंद्र सरकार से आई राशि उसे वापस कर दिया गया।

    मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा सरकारी खरीद को सरकारी ई-बाजार से जोड़ने तथा ई-कार्यालय व्यवस्था लागू करने की बात कही। उन्होंने जीएसटी और स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के तबादले और कार्रवाई का भी जिक्र किया।

    उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की व्यवस्था में लगी ‘दीमक’ को हटाने के लिए वह ‘कीटनाशक’ का छिड़काव कर रही हैं।

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