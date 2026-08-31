चलती बस में गैंगरेप के बाद CM रेखा गुप्ता का फैसला, अब GPS के जरिए होगी दूसरे राज्यों की गाड़ियों की ट्रैकिंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूली बच्चों के साथ हुई घटनाओं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोष जताया है। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने बस में किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरे राज्यों की बसों को भी दिल्ली की जीपीएस प्रणाली से जोड़ने का काम किया जाएगा।

निजी डे-केयर एवं प्ले स्कूल को सील करने के निर्देश जाफराबाद में तीन वर्षीय बच्चे के साथ हुए शारीरिक एवं यौन दुर्व्यवहार की घटना पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित निजी डे-केयर एवं प्ले स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी, तो दिल्ली सरकार उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने बवाना क्षेत्र में तीन वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ हुई यौन शोषण की घटना पर भी गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को लाने-ले जाने वाले बस स्टाफ का समुचित सत्यापन (जांच) और निगरानी हो।