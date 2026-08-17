दिल्ली में सिनेमाघरों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बदली, अब 82 दिन में होगा फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। इसके तहत अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर जिला स्तर पर एकीकृत सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य अनावश्यक देरी और विभागीय समन्वय की दिक्कतें दूर कर स्पष्ट, जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था देना है। उन्होंने बताया कि एसओपी वर्ष 2015 में ही अंतिम रूप ले चुकी थी, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

जिला लाइसेंसिंग समिति (डीएलसी) लाइसेंस पर अंतिम निर्णय लेगी नई व्यवस्था में जिला लाइसेंसिंग समिति (डीएलसी) लाइसेंस पर अंतिम निर्णय लेगी। इसके अध्यक्ष डीसी/डीएम होंगे, जबकि पुलिस, फायर, नगर निगम/डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और जिला चिकित्सा अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरी ओर जिला निरीक्षण समिति (डीआइसी) सिनेमाघरों का संयुक्त निरीक्षण करेगी। एसडीएम के नेतृत्व वाली डीआईसी ई-साइन और जियोटैग्ड एकीकृत रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगी।

आवेदन की प्रारंभिक जांच सात कार्यदिवस, निरीक्षण 45 दिन और रिपोर्ट मिलने के बाद डीएलसी का निर्णय 30 दिनों में होगा। निर्धारित अवधि में फैसला नहीं होने पर, डीआइसी रिपोर्ट में सभी वैधानिक और सुरक्षा मानक पूरे पाए जाने पर लाइसेंस स्वतः जनरेट होगा। पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार हटा दिया गया है।