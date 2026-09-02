जेब में वोटर कार्ड है, फिर भी नहीं डाल पाएंगे वोट! दिल्ली CEO की चेतावनी, 30 सितंबर तक करें ये काम
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदाता पहचान पत्र होने से वोट डालने का अधिकार ...और पढ़ें
HighLights
मतदाता पहचान पत्र नहीं, मतदाता सूची में नाम ही वोट का आधार।
दिल्ली सीईओ ने नागरिकों को दी महत्वपूर्ण चेतावनी, भ्रम से बचें।
30 सितंबर, 2026 तक ड्राफ्ट सूची में नाम जांचें, आवेदन करें।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि आपकी जेब या अलमारी में चुनाव आयोग का बना मतदाता पहचान पत्र सुरक्षित है और आप आने वाले चुनाव में आसानी से वोट डाल लेंगे तो आप भ्रम में हैं।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल मतदाता पहचान पत्र हाथ में होना आपको मतदान का अधिकार नहीं देता है।
ये है चुनाव आयोग का नया पैमाना
31 अगस्त, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के संदर्भ में जारी अपनी विशेष अपील में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट किया है, "यह फिर बताया जा रहा है कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) रखना किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का हकदार नहीं बनाता है। व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।"
क्यों पैदा हुआ यह संकट
30 जून से 17 अगस्त, 2026 के बीच चले गणना (एन्युमरेशन) चरण के दौरान जिन लोगों के गणना फार्म जमा नहीं हो पाए हैं या जो सत्यापन के दौरान घर पर नहीं मिले, उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है।
ऐसे लोगों के पास भले ही वर्षों पुराना या नया वोटर कार्ड हो, लेकिन अगर 31 अगस्त को जारी सूची में उनका नाम कट चुका है, तो वे मतदान केंद्र पर कार्ड दिखाकर भी वोट नहीं डाल सकेंगे।
30 सितंबर तक नाम चेक करना जरूरी
आयोग ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे तुरंत अपना नाम 31 अगस्त की प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में चेक करें।
आयोग ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए कहा है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले हर नागरिक अपनी स्थिति पोर्टल या नजदीकी बीएलओ या ईआराअे कार्यालय जाकर जरूर जांच ले।
यदि गणना चरण में आप फार्म जमा नहीं कर पाए थे और नाम गायब है, तो 30 सितंबर 2026 तक (दावे और आपत्ति अवधि) फार्म-6 (घोषणा पत्र के साथ) भरकर फिर से नाम जुड़वाने का आवेदन दें।
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