जेब में वोटर कार्ड है, फिर भी नहीं डाल पाएंगे वोट! दिल्ली CEO की चेतावनी, 30 सितंबर तक करें ये काम

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि आपकी जेब या अलमारी में चुनाव आयोग का बना मतदाता पहचान पत्र सुरक्षित है और आप आने वाले चुनाव में आसानी से वोट डाल लेंगे तो आप भ्रम में हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल मतदाता पहचान पत्र हाथ में होना आपको मतदान का अधिकार नहीं देता है।

ये है चुनाव आयोग का नया पैमाना 31 अगस्त, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के संदर्भ में जारी अपनी विशेष अपील में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट किया है, "यह फिर बताया जा रहा है कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) रखना किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का हकदार नहीं बनाता है। व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।"