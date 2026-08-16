झूले, मेहंदी और घूमर... हरियाली तीज पर राजस्थानी रंगों से गुलजार हुआ बीकानेर हाउस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सावन की हरियाली और तीज के उल्लास में शनिवार को दिल्ली झूमती और मस्ती करती नजर आई। खासकर जगह जगह आयोजनों में गीत, संगीत, श्रृंगार व झूले के साथ चाट पकौड़ों की मस्ती थी। विशेषकर बीकानेर हाउस गुलजार रहा। यहां आयोजित उत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपरा और रंगों की छटा देखने को मिली। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने झूला झूलते हुए सावन के गीत गाए और जमकर थिरकी।



बीकानेर हाउस में झूलों, पारंपरिक परिधानों और तीज के गीतों के साथ तीज सवारी भी निकाली गई। इसके बाद घूमर, भवई, चरी, कालबेलिया, तेरह ताली, मयूर नृत्य, फूलों की होली और कच्छी घोड़ी जैसे राजस्थानी लोकनृत्यों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहीं। अलगोजा, भपंग और खड़ताल की थाप ने माहौल में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू घोल दी। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शक भी तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाते नजर आए।

उत्सव में मेहंदी, पारंपरिक राखी बनाने और हस्तशिल्प से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं और युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चूड़ियों की खरीदारी, राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद और फोटो बूथ पर तस्वीरें खिंचवाने का भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में राजस्थानी कारीगरों की कलाकृतियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

आयोजकों के अनुसार उत्सव का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। कार्यक्रम में दिल्लीवासियों की बड़ी भागीदारी रही और बच्चे, युवा व बुजुर्ग सभी तीज के रंग में रंगे नजर आए।