Delhi Accident: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पार्क की दीवार में घुसी, एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल
बाहरी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर पार्क की दीवार में जा घुसी, जिससे एक युवक की मौत ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में भारत नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकराते हुए, पार्क की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास के ही एक अस्पताल में घायल को भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों युवक माडल टाउन के डेरावल नगर के रहने वाले हैं। जो शादी समारोह से घर लौट रहे थे। कार का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है।
यह भी पढ़ें- Delhi Accident: शाहबाद डेरी में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार दो युवकों की मौत
वहीं, घटनास्थल से क्राइम व फोरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुआए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायल बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस पीड़ित परिवार से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।