Delhi Accident: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पार्क की दीवार में घुसी, एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में भारत नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकराते हुए, पार्क की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

