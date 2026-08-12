दिल्ली में BMW की टक्कर से महिला की मौत के बाद भड़का आक्रोश, सड़क पर प्रदर्शन; एयरपोर्ट रोड पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली कैंट के मेहराम नगर में मंगलवार दोपहर आइजीआइ एयरपोर्ट से लौट रही तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू एक्स-7 एसयूवी ने सड़क पार कर रही 48 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला करीब 10 फीट दूर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गईं। राहगीरों ने पुलिस और कैट्स एंबुलेंस को सूचना दी।

लोगों ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की भी कोशिश की, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि, अस्पताल में डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।



मृतका की पहचान पूर्वी मेहराम नगर निवासी जयवती (48) के रूप में हुई है। वह पास की पुलिस कालोनी में घरेलू सहायिका का काम करती थीं। उनकी दो बेटी और एक बेटा है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह काम खत्म करने के बाद अपने घर खाना खाने के लिए जा रही थीं।

10 फीट दूर जाकर गिरी जयवती इसी दौरान मेहराम नगर में नार्दर्न एक्सेस रोड पार करते समय आइजीआइ एयरपोर्ट की ओर से आ रही बीएमडब्ल्यू एक्स-7 एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। यह नार्दर्न एक्सेस रोड आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3, टर्मिनल-2 और एयरोसिटी की ओर आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों में शामिल है।

यहां दिनभर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एसयूवी की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगने के बाद जयवती करीब 10 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरीं।



हादसे के बाद चालक ने कुछ दूरी पर एसयूवी रोक दी। लेकिन सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होते देखकर वह डर गया और एसयूवी लेकर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर दिल्ली कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जयवती को डीडीयू अस्पताल ले जाया जा चुका था। वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एसयूवी चालक की पहचान प्रताप नगर, मंडोली निवासी दीपक (38) के रूप में हुई। पुलिस ने उसे बाद में धौलाकुआं के पास से पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, दीपक पेशे से चालक है और पिछले करीब छह महीने से चालक के रूप में काम कर रहा है। हादसे के समय वह एसयूवी में अकेला था और एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था।

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पुलिस अब हादसे के समय एसयूवी की गति, दुर्घटना के कारण और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं, हादसे के बाद राहगीरों द्वारा जयवती को सीपीआर देने और उनकी जान बचाने की कोशिश का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है।

लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन इधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मौके पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ समय से लिए एयरपोर्ट से धौला कुआं की ओर आने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया।

यहां तक कि इस जाम को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिक और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बाद की।