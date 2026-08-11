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    दिल्ली कैंट में तेज रफ्तार BMW ने मारी टक्कर, सड़क पार कर रही महिला की दर्दनाक मौत; ड्राइवर गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:24 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के मेहराम नगर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने सड़क पार कर रही 48 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ...और पढ़ें

    हादसे के बाद लोगाें ने किया हंगामा और मृतका: फोटो: वीडियो ग्रैब और फाइल

    हादसे के बाद लोगाें ने किया हंगामा और मृतका: फोटो: वीडियो ग्रैब और फाइल

    HighLights

    1. मेहराम नगर में बीएमडब्ल्यू कार से हादसा

    2. सड़क पार कर रही 48 वर्षीय महिला की मौत

    3. फरार चालक दीपक को पुलिस ने पकड़ा

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली कैंट के मेहराम नगर इलाके में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से सड़क पार कर रही 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

    हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मृतका की पहचान पूर्वी मेहराम नगर निवासी जयवती के रूप में हुई है। वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं।

    अस्पताल पहुंचने पर डाॅक्टरों ने मृत घोषित किया

    पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली कैंट थाने में सड़क हादसे की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल महिला को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    टक्कर के बाद कार लेकर फरार हुआ चालक

    प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जयवती सड़क पर थीं, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से निकल गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

    जांच के दौरान कार चालक की पहचान दीपक (38) निवासी प्रताप नगर, मंडोली के रूप में हुई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार की भी जांच की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और चालक की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

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