दिल्ली में कैंसर के 29,238 नए मामले, फिर भी अनिवार्य रिपोर्टिंग नहीं; सुप्रीम कोर्ट की पहल से उठे सवाल

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में कैंसर के मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए जनवरी 1986 से कैंसर रजिस्ट्री है, लेकिन कैंसर को अनिवार्य रूप से अधिसूचित बीमारी घोषित नहीं किया गया है। यानी मामलों की जानकारी जुटाने की व्यवस्था है, पर हर नए मरीज की सूचना स्वास्थ्य प्राधिकरण को देना सभी अस्पतालों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद अब यह व्यवस्था बदलने की जरूरत सामने आई है।

एम्स में संचालित होती है कैंसर रजिस्ट्री दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री को एम्स के डा. बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल में संचालित हो रही है। यह जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री है, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या में सामने आने वाले कैंसर के मामलों की जानकारी अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों से जुटाकर व्यवस्थित रिकार्ड तैयार किया जाता है। रजिस्ट्री के लिए 175 से अधिक सरकारी अस्पताल केंद्रों और 250 निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम से जानकारी ली जाती है।

19 राज्यों में नहीं है अनिवार्य व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को उन 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कैंसर को अनिवार्य रूप से अधिसूचित बीमारी बनाने पर विचार कर उचित निर्णय लेने को कहा, जहां अभी यह व्यवस्था नहीं है। 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 17 में कैंसर पहले ही अधिसूचित बीमारी है। पीठ ने केंद्र से सभी राज्यों के लिए एक समान अनिवार्य दिशा-निर्देश की संभावना पर भी सवाल किया।

2025 में 29,238 नए मामले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई आइसीएमआर के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की जानकारी के अनुसार दिल्ली में कैंसर के नए मामलों का अनुमान 2021 में 25,969, 2022 में 26,735, 2023 में 27,561, 2024 में 28,387 और 2025 में 29,238 रहा।

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रजिस्ट्री का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय दिल्ली की रजिस्ट्री एम्स में संचालित होने के साथ राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम से जुड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर आइसीएमआर-राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र रजिस्ट्री के आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्लेषण से जुड़ा काम करता है।

निजी क्षेत्र को भी जोड़ना जरूरी अनिवार्य रिपोर्टिंग होने पर सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल, कैंसर केंद्र, जांच केंद्र और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को भी तय समय और प्रारूप में नए मामलों की सूचना देनी होगी। इससे दिल्ली में कैंसर के वास्तविक दबाव और संख्या, बीमारी के प्रकार और क्षेत्रवार स्थिति का बेहतर आकलन हो सकेगा तथा स्क्रीनिंग, जांच और उपचार सुविधाओं की योजना बनाई जा सकेगी।