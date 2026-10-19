स्टार्टअप्स और युवाओं को पंख लगाएगा 'गो-दिल्ली फाउंडेशन', दिल्ली सरकार ₹50 करोड़ के बजट को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए गो-दिल्ली फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजट राशि स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य नए विचारों को व्यावहारिक उत्पादों में बदलने, स्टार्टअप को बाजार तक पहुंचाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एकीकृत सहयोग उपलब्ध कराना है।

करीब 21 हजार स्टार्टअप दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) से मान्यता प्राप्त करीब 21 हजार स्टार्टअप हैं। सरकार का लक्ष्य इन स्टार्टअप के साथ शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को साझा मंच उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, फाउंडेशन के माध्यम से उद्यमियों को उत्पाद इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइप निर्माण, प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन की तैयारी से लेकर बाजार में उतारने तक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।