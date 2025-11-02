Language
    दिल्ली में इन वाहनों पर रोक, बॉर्डर से ही वापस भेजे जा रहे वाहन

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:09 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेप-2 लागू होने के बाद बीएस-3 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सिंघु बॉर्डर पर सख्ती से वाहनों को लौटाया जा रहा है, जिससे चालकों को परेशानी हो रही है और उन्हें दूसरे रास्तों से जाना पड़ रहा है।

    बीएस-3 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रेप-2 के प्रावधान लागू होने के बाद शुक्रवार आधी रात से दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-3 श्रेणी तक के मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई।

    सिंघु बॉर्डर पर रात से ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट नजर आया। प्रतिबंधित वाहनों को बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ परिवहन विभाग की टीम ने सिंघु बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया।

    टीम ने दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पंजीकृत बीएस-3 श्रेणी के मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद वाहन चालकों और बाहरी ट्रांसपोर्टरों की परेशानी बढ़ गई।

    उन्हें दिल्ली के बजाय दूसरे रास्तों से जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। डंपर चालक राकेश ने बताया कि वह लुधियाना से आ रहा है और उसे मेरठ जाना है लेकिन उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।