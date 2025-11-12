Language
    Delhi Blast: फर्जी दस्तावेज से खरीदी गई ‘रेड कार’! सीलमपुर में पड़े छापे; फरीदाबाद में मिली ईको स्पोर्ट

    By Agency News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने लाल किला धमाका मामले में नई सीलमपुर में छापेमारी की। यह कार्रवाई लाल रंग की फोर्ड ईको स्पोर्ट कार से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई। पुलिस को शक है कि कार खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मदरसा संचालक से पूछताछ की और उनका फोन भी जांच के लिए ले गई। संदिग्ध कार फरीदाबाद में मिली है, पुलिस जांच कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला धमाका मामले में जांच तेज करते हुए दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नई सीलमपुर इलाके में एक पते पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लाल रंग की फोर्ड ईको स्पोर्ट कार से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई। माना जा रहा है ये लाल ईको स्पोर्ट कार दिल्ली धमाकों से जुड़ी है। सामने आ रहा है कि धमाके को अंजाम देने में एक नहीं दो कार इस्तेमाल हुई थीं।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में सीलमपुर का पता दर्ज था। सूत्रों ने बताया कि वाहन का पंजीकरण डॉ. उमर उन नबी के नाम पर मिला है, लेकिन जांच में शक है कि गाड़ी खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर कार की स्वामित्व से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज की जांच की।

    मौके पर मौजूद इमाम मोहम्मद तसव्वुर, जो उसी पते पर एक मदरसा चलाते हैं, ने बताया कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ की और उनका फोन भी जांच के लिए अपने साथ ले गई है। हमने हमेशा कानून का पालन किया है और जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। पुलिस को दोषियों तक पहुंचना चाहिए।

    वहीं, पड़ोसी दिलशाद सैफी ने घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कियह बहुत तकलीफदेह है। ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।

    दिल्ली पुलिस ने पहले ही राजधानी के सभी थानों, चौकियों और बॉर्डर चेकपॉइंट्स पर अलर्ट जारी कर दिया था ताकि संदिग्ध लाल फोर्ड ईकोस्पोर्ट को खोजा जा सके। जांच में सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 के साथ-साथ आरोपी लाल ईकोस्पोर्ट कार का भी इस्तेमाल रेकी  के लिए कर रहे थे।

    एक अन्य सूत्र के अनुसार कि यह कार अब फरीदाबाद में खड़ी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स DL 10 CK 0458 लाल रंग की कार फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप किया है, जो खंदावली गांव के पास खड़ी मिली है।फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वाहन के कागजात कैसे और किनके माध्यम से तैयार किए गए। 