Delhi Blast के बाद उठे सवाल: पुरानी कार बेचते समय क्या बरतें सावधानी, जानें कानूनी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले परिसर के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी यह नहीं समझ पा रहा है कि ऐसे खरीदार जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हों, उनसे बचने के लिए कार बेचते या खरीदते समय क्या कदम उठाये। यदि ऐसे ही सवाल आपके मन में भी उइ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।