आतंकी धमाके से दहशत में दिल्ली के बजार, अब तक 1000 करोड़ का नुकसान; वीकेंड तक और भी बड़ा झटका लगभग तय

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। शादियों और आयोजनों के मौसम में लालकिला के सामने हुए आतंकी धमाके ने दिल्ली के कारोबार व सेवा क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है। सोमवार शाम धमाके के बाद से पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के साथ ही लक्ष्मी नगर, करोलबाग, कनाॅट प्लेस, खान मार्केट, लाजपत नगर, साउथ एक्स जैसे प्रमुख बाजारों के साथ ही माल और मल्टीप्लेक्स व क्लबों में लोगों की मौजूदगी 25 से 50 प्रतिशत पर सिमट आई है।

मामले के जानकारों के अनुसार, दिल्ली के बाजारों का हाल सामान्य होने में यह पूरा सप्ताह जा सकता है, जबकि, राज्य के आर्थिकी तंत्र को अभी तक दो दिन में आतंकी धमाके ने करीब एक हजार करोड़ रुपये प्रभावित किया है, जो इस सप्ताहंत बढ़कर पांच हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है।

दिल्ली उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत गुप्ता के अनुसार, धमाके से आर्थिकी तंत्र के सारे क्षेत्र हिल गए हैं, जबकि दिल्ली पूरे उत्तर भारत का प्रमुख थोक बाजार है। धमके की खबरें पूरे देश में चल रही है। ऐसे में लोगों में दिल्ली आने को लेकर सुरक्षा कारणों से भय है। एक माल के मालिक अर्जुन कुमार के अनुसार, उनके माल में आने वाले लोगों की संख्या घटकर 50 प्रतिशत रह गई है।

चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल आशंका जताते हुए कहा कि जिस तरह का माहौल है, उसमें नहीं लगता कि यह डर का माहौल जल्द खत्म होगा, यह सप्ताहंत तक जा सकता है। ऐसे में यह प्रभाव 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।

धमाका स्थल से चंद फीट की दूरी पर स्थित लाजपत राय मार्केट की 800 से अधिक दुकानें अभी तक बंद है, जबकि, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, खारी बावली, दरीबा, नई सड़क, नया बाजार व सदर बाजार में तीसरे दिन भी खरीदार नाम मात्र के हैं।

फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन (फेस्टा) के महासचिव राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि दूसरे राज्य से थोक खरीदारी पूरी तरह से गायब है, जो कुछ खरीदार दिख रहे हैं, वह स्थानीय हैं। होटल महासंघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल कहते हैं कि होटलों में कमरों की बुकिंग निरस्त हो रही है। पर्यटकों में डर का माहौल है। लोग सुरक्षित माहौल में परिवार व दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं। अमेरिका व ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत में घूमने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

सिंगर मीका सिंह का कार्यक्रम स्थगित पंजाबी गायक मीका सिंह ने आतंकी धमाके मद्देनजर बुधवार को सोहो क्लब में हाेने वाले अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। इसकी जानकारी सोहो क्लब ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जानकारी दी है। इसी तरह, फिल्म से जुड़े लोगोें ने बताया कि काॅकटेल-2 फिल्म की शूटिंग भी स्थगित कर दी गई है, जो बुधवार से दिल्ली में शुरू होने वाली थी।

चांदनी चौक के चार लाख कर्मचारियों का होगा वेरिफिकेशन लाल किला धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक के चार लाख से अधिक कर्मचारियों के सत्यापन का निर्णय लिया है। इस संबंध में लाल किला पुलिस चौकी में उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा व महासचिव श्रीभगवान बंसल के साथ बैठक की।

जिसमें चांदनी चौक स्थित बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विमर्श किया गया। तय किया गया कि दो लाख से अधिक दुकानों के कर्मचारियों का जल्द सत्यापन होगा। इसके साथ ही बचे हुए स्थानों पर सीसीटीवी लगेंगे। बैठक बाद श्रीभगवान बंसल ने बताया कि कर्मचारियों के सत्यापन अभियान को अगले सप्ताह से चलाने का निर्णय किया गया है, जिसमें सभी बाजार संगठन सहयोग करेंगे।

शुक्रवार को खुलेगा जांच के चलते बंद सुभाष मार्ग सोमवार को लालकिला के सामने आतंकी धमाके के बाद से बंद सुभाष मार्ग को शुक्रवार को खोल दिया जाएगा। यह आश्वासन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को दिया है। इस सड़क के बंद होने से समुचे चांदनी चौक के बाजार प्रभावित है। इसी तरह, शुक्रवार से लाजपत राय मार्केट को भी खोल दिया जाएगा।

सुभाष मार्ग पर धमाके के बाद से उसे पहले दिल्ली पुलिस व अन्य एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जहां धमाके से क्षतिग्रस्त वाहन व सामान पड़े हुए हैं। एनआइए उसकी जांच कर रही है। लहंगा, साड़ी, सूट की हो रही होम डिलीवरी शादियों का मौसम है तो इस वक्त चांदनी चौक दिल्ली-एनसीआर के साथ ही अन्य राज्यों के खरीदारों से गुलजार रहता है। फिलहाल इस पर धमाके की काली साया है। लोग आने से बच रहे हैं। ऐसे में शादियों के मद्देनजर जिनकी डिलीवरी आजकल में होनी थी उन्हें अब होम डिलीवरी दी जा रही है। उसमें भी सुभाष मार्ग बंद होेने से परेशानी आ रही है।