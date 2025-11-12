Language
    Delhi Blast: धमाके में इस्तोमाल i20 कार की बिक्री में मदद करने वाला डीलर चढ़ा पुलिस के हत्थे, खोल सकता है बड़े राज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    दिल्ली विस्फोट मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। फरीदाबाद का एक डीलर, जिसने धमाके में प्रयुक्त i20 कार की बिक्री में सहायता की थी, पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिससे विस्फोट से संबंधित कई रहस्यों का खुलासा होने की उम्मीद है। यह गिरफ्तारी मामले की जांच में मददगार साबित हो सकती है।

    विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार की बिक्री से जुड़ा डीलर गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लाल किले विस्फोट मामले में फरीदाबाद स्थित एक कार डीलर को हिरासत में लिया है, पुलिस सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार, रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को विस्फोट होने के तुरंत बाद फरीदाबाद पुलिस की सहायता से सेक्टर 37 स्थित उनके कार्यालय से हिरासत में लिया गया।

    सूत्र ने बताया कि अमित ने सोमवार को हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 की बिक्री में मदद की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 1 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अमित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस वाहन की स्वामित्व की पूरी श्रृंखला का पता लगा रही है और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि यह संदिग्ध के हाथों तक कैसे पहुंचा।

    रिकॉर्ड्स की तलाश जारी

    इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी कहा कि अब यह सत्यापित कर रहे हैं कि कार को अमित के शोरूम में किसने लाया और डॉ. उमर नबी उनके संपर्क में कैसे आए। स्पेशल सेल डीलरशिप के रिकॉर्ड, लेनदेन विवरण और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि बिक्री में शामिल संभावित मध्यस्थों की पहचान की जा सके।

    हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर नबी के कार विस्फोट के समय चालक सीट पर होने की बात कही जा रही है।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ