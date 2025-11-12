Delhi Blast: धमाके में इस्तोमाल i20 कार की बिक्री में मदद करने वाला डीलर चढ़ा पुलिस के हत्थे, खोल सकता है बड़े राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लाल किले विस्फोट मामले में फरीदाबाद स्थित एक कार डीलर को हिरासत में लिया है, पुलिस सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार, रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को विस्फोट होने के तुरंत बाद फरीदाबाद पुलिस की सहायता से सेक्टर 37 स्थित उनके कार्यालय से हिरासत में लिया गया।

सूत्र ने बताया कि अमित ने सोमवार को हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 की बिक्री में मदद की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 1 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अमित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस वाहन की स्वामित्व की पूरी श्रृंखला का पता लगा रही है और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि यह संदिग्ध के हाथों तक कैसे पहुंचा।