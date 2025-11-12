दिल्ली में घूम रही आतंकियों की एक और कार! लाल रंग की एको स्पोर्ट्स की तलाश में जुटी 20 टीमें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार को हुए विस्फोट को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली है कि उमर के साथ सोमवार सुबह फरीदाबाद से लाल रंग की एक एको स्पोर्ट्स में भी कुछ आतंकी दिल्ली आए थे।

इस तरह की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को भी ढूंढ रही है। यह कार भी उमर के नाम पर बताई जा रही है। इस कार को लेकर हरियाणा और यूपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की 20 से अधिक टीमें कार की तलाश कर रही हैं।