    दिल्ली में घूम रही आतंकियों की एक और कार! लाल रंग की एको स्पोर्ट्स की तलाश में जुटी 20 टीमें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली है कि उमर के साथ कुछ और आतंकी लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार में फरीदाबाद से दिल्ली आए थे। पुलिस कार की तलाश कर रही है और हरियाणा व यूपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की 20 से अधिक टीमें जांच में जुटी हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार को हुए विस्फोट को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली है कि उमर के साथ सोमवार सुबह फरीदाबाद से लाल रंग की एक एको स्पोर्ट्स में भी कुछ आतंकी दिल्ली आए थे।

    इस तरह की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को भी ढूंढ रही है। यह कार भी उमर के नाम पर बताई जा रही है। इस कार को लेकर हरियाणा और यूपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की 20 से अधिक टीमें कार की तलाश कर रही हैं।

    बता दें कि सोमवार की शाम को 6:52 बजे हुए आतंकी विस्फोट में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का लोक नायक अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, भूटान दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने बुधवार को लोक नायक अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। इस दौरान घायलों ने पीएम मोदी के सामने अपना दर्द बयां किया। 

    पुलिस के अनुसार, लाल किला के पास जिस कार में ब्लास्ट में हुआ था। हरियाणा नंबर (HR 26CE7674) वाली इस आई-20 कार में आतंकी डॉ. उमर नबी सवार था। अब पुलिस की जांच में सामने आया कि आतंकियों के पास एक और ईको स्पोर्ट्स कार थी, जिसका नंबर DL10CK0458 है। यह ईको स्पोर्ट्स कार उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है।

    वहीं, इस ईको स्पोर्ट्स कार की जानकारी सामने आने के बाद दिल्ली के सभी पुलिस थानों और चौकियों की पुलिस अलर्ट हो गई है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट कर दिया गया है।