O-Zone में कोई मकान नहीं टूटेगा, दिल्ली सरकार ने विधानसभा में दिया बड़ा आश्वासन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को भाजपा सरकार ने फिर दोहराया कि ओ जोन में बने किसी भी मकान को नहीं गिराया जाएगा। साथ ही विपक्षी आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। भाजपा की यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी की टिप्पणियों के बाद आई है।

आप विधायकों ने ओ जोन क्षेत्र (यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र) में चल रही तोड़फोड़ का हवाला देते हुए अनधिकृत कालोनियों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की और चेतावनी दी कि 12-15 लाख लोगों का भविष्य अधर में है। मालूम हो कि ओ जोन क्षेत्र वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किमी तक फैला हुआ है।

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने ओ जोन के मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि भाजपा सांसदों और विधायकों ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा, 'ओ जोन में 30 लाख से अधिक मकान हैं, और इनमें से किसी को भी नहीं गिराया जाएगा।'

उन्होंने आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ओ जोन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं ताकि नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्रवाई करें, जिसे वे बाद में राजनीतिक रंग दे सकें। मिश्रा ने विपक्षी विधायकों से कहा, 'मकानों को ध्वस्त होते देखना आपका सपना है ताकि आप इस पर राजनीति कर सकें।' उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव भी रखा।

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उन्होंने आप विधायकों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, 'वे पहले शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं। यह बहुत घटिया राजनीति है। आप 10 साल तक सत्ता में रही लेकिन कुछ नहीं किया ताकि इस मामले का फैसला अदालत में हो सके।'

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत यमुना बाढ़ क्षेत्र को ओजोन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र संरक्षित नदी तल/बाढ़ का मैदान है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है, क्योंकि यह भूमि नदी के अतिरिक्त जल को सोखने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि बुराड़ी, मिलन विहार, जगतपुर, वजीराबाद और ओखला में कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं और निवासी भय में जी रहे हैं।

यह भी कहा, “ये सभी कालोनियां 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत संरक्षित थीं, जिसके तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। जब 2026 में कानूनी स्वामित्व का प्रश्न उठा, तो इन कालोनियों को क्यों बाहर रखा गया?”

पीएम उदय योजना दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या हस्तांतरण/गिरवी अधिकार देने के लिए है। आप ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ओ-जोन में अनधिकृत कालोनियों के मुद्दे को अदालत के समक्ष स्पष्ट करने में विफल रही है।