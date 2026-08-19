भाजपा ने AAP विधायक कुलदीप कुमार पर साधा निशाना, अनिल हत्याकांड में राजनीति करने का लगाया आरोप
दिल्ली भाजपा ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर सफाईकर्मी अनिल की मौत पर तीन दिन तक राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने विधायक से माफी मांगने की मांग की, जबकि महापौर ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजे और नौकरी देने का निर्देश दिया।
HighLights
भाजपा ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर राजनीति का आरोप लगाया।
अनिल की मौत को दिल्ली सरकार और निगम से जोड़ा गया।
महापौर ने 10 लाख मुआवजे और नौकरी का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर सफाईकर्मी अनिल की हत्या के मामले में करीब तीन दिन तक राजनीति करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि निजी कंपनी में कार्यरत अनिल की हत्या को आप ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से जोड़ने का प्रयास किया।
कपूर ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी ने पहले ही दिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विधायक ने राजनीतिक लाभ के लिए परिवार पर दबाव बनाया और दो दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया।
विधायक के बयान से सियासत गरमाई
विधायक के बयानों से क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप नेताओं ने सितंबर 2024 में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद किए गए प्रदर्शन जैसा हंगामा किया।
कपूर ने कुलदीप कुमार से दिल्ली की जनता और अनिल के परिजनों से माफी मांगने की मांग की। वहीं, महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी को निर्देशित किया गया है कि 10 लाख रुपये का मुआवज पीड़ित परिवार को दें। साथ ही उनके स्थान पर एक अन्य कर्मी को भी नौकरी दें।