भाजपा ने AAP विधायक कुलदीप कुमार पर साधा निशाना, अनिल हत्याकांड में राजनीति करने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर सफाईकर्मी अनिल की हत्या के मामले में करीब तीन दिन तक राजनीति करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि निजी कंपनी में कार्यरत अनिल की हत्या को आप ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से जोड़ने का प्रयास किया।

कपूर ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी ने पहले ही दिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विधायक ने राजनीतिक लाभ के लिए परिवार पर दबाव बनाया और दो दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया।

विधायक के बयान से सियासत गरमाई विधायक के बयानों से क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप नेताओं ने सितंबर 2024 में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद किए गए प्रदर्शन जैसा हंगामा किया।