दिल्ली में सड़क बनी डस्टबिन! युवक की हरकत पर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रैफिक नियमों की भी उड़ाई धज्जियां
राजधानी दिल्ली में एक बाइक सवार युवक द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना से लोगों में गुस्सा ह ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में बाइक सवार ने सड़क पर कूड़ा फेंका, वीडियो वायरल।
युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, नियमों का उल्लंघन।
घटना पर लोगों में गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोग स्वच्छता और सड़क नियमों के पालन करने को लेकर काफी लापरवाह हैं। आए दिन लोग ऐसी हरकत करते देखे जाते हैं, जिससे दिल्लीवालों के सिविक सेंस पर सवाल उठते हैं। ऐसी ही घटना एक बार फिर सामने आई है।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को दिल्ली की सड़क पर दिन में ही कूड़ा फेंकते हुए देखा जा सकता है। यह घटना किसी पीछे चल रहे वाहन से रिकॉर्ड की गई है। वीडियो में युवक बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।
Is civic sense completely dead in Delhi?— Sunit Suman 🇮🇳 (@sksuman538) August 10, 2026
A biker caught on camera dumping trash on the road in broad daylight- no helmet, zero accountability.
This isn't just littering; it's a double violation of traffic laws & municipal rules. @dtptraffic @DelhiPolice @MCD_Delhi#CleanDelhi pic.twitter.com/GrHq9sH1qY
घटना के बाद लोगों का फूटा गुस्सा
बाइक के नंबर प्लेट से लगता है कि युवक दिल्ली का रहने वाला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह सड़क पर कचरा फेंक रहा है, जो राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और नियमों के खिलाफ है। इस घटना ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है।
सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर रहे हैं। लोग दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे कृत्यों पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।