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    दिल्ली में सड़क बनी डस्टबिन! युवक की हरकत पर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रैफिक नियमों की भी उड़ाई धज्जियां

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 04:59 PM (IST)

    राजधानी दिल्ली में एक बाइक सवार युवक द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना से लोगों में गुस्सा ह ...और पढ़ें

    दिल्ली में सड़क पर कूड़ा फेंकने और हेलमेट न पहनने पर युवक पर फूटा गुस्सा। (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    दिल्ली में सड़क पर कूड़ा फेंकने और हेलमेट न पहनने पर युवक पर फूटा गुस्सा। (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    HighLights

    1. दिल्ली में बाइक सवार ने सड़क पर कूड़ा फेंका, वीडियो वायरल।

    2. युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, नियमों का उल्लंघन।

    3. घटना पर लोगों में गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोग स्वच्छता और सड़क नियमों के पालन करने को लेकर काफी लापरवाह हैं। आए दिन लोग ऐसी हरकत करते देखे जाते हैं, जिससे दिल्लीवालों के सिविक सेंस पर सवाल उठते हैं। ऐसी ही घटना एक बार फिर सामने आई है। 

    इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को दिल्ली की सड़क पर दिन में ही कूड़ा फेंकते हुए देखा जा सकता है। यह घटना किसी पीछे चल रहे वाहन से रिकॉर्ड की गई है। वीडियो में युवक बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

    घटना के बाद लोगों का फूटा गुस्सा

    बाइक के नंबर प्लेट से लगता है कि युवक दिल्ली का रहने वाला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह सड़क पर कचरा फेंक रहा है, जो राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और नियमों के खिलाफ है। इस घटना ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है।

    सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर रहे हैं। लोग दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे कृत्यों पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

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