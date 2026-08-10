दिल्ली में सड़क बनी डस्टबिन! युवक की हरकत पर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रैफिक नियमों की भी उड़ाई धज्जियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोग स्वच्छता और सड़क नियमों के पालन करने को लेकर काफी लापरवाह हैं। आए दिन लोग ऐसी हरकत करते देखे जाते हैं, जिससे दिल्लीवालों के सिविक सेंस पर सवाल उठते हैं। ऐसी ही घटना एक बार फिर सामने आई है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को दिल्ली की सड़क पर दिन में ही कूड़ा फेंकते हुए देखा जा सकता है। यह घटना किसी पीछे चल रहे वाहन से रिकॉर्ड की गई है। वीडियो में युवक बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।