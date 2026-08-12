डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को राजधानी के बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करने वाले करीब बीस साल पुराने कानून को रद करने वाला बिल पास कर दिया। सरकार अब इसे एक नए और लचीले नीतिगत ढांचे से बदलने जा रही है, जो बदलते गेस्ट की सुरक्षा आदि अधिक मजबूत हो। बिल के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट में एक बीएंडबी में अधिकतम आठ कमरे और 16 बेड की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है।

अग्निकांड के बाद सख्ती यह फैसला मालवीय नगर में जून में हुई बीएंडबी अग्नि दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने बीएंडबी समेत तमाम आतिथ्य इकाइयों के निरीक्षण तेज कर दिए थे। अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य मानकों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है।

पंजीकृत संपत्तियों की संख्या मौजूदा कानून के तहत दिल्ली पर्यटन विभाग में 750 से अधिक बीएंडबी संपत्तियां पंजीकृत हैं। इस संबंध में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पुराना ढांचा अब पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में आ रहे बदलावों के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा। इसलिए ज्यादा लचीली नीति की जरूरत है। दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स (रिपील) बिल 2026 में स्पष्ट किया गया है कि व्यापक नई नीति जल्द मंत्रिपरिषद के सामने पेश की जाएगी।

ड्राफ्ट नीति के प्रावधान मई में सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें कई अहम बदलाव सुझाए गए थे। अभी यह साफ नहीं है कि अंतिम नीति में ड्राफ्ट के सभी बिंदु शामिल रहेंगे या नहीं।

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व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक ड्राफ्ट का मकसद बीएंडबी को होटल की तरह चलने से रोकना भी है। व्यावसायिक ग्राहकों के लिए रेस्तरां या रसोई, बाहरी लोगों के लिए बार और होटल जैसे साइनबोर्ड की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुविधाओं के मानक 'गोल्ड' श्रेणी के गेस्ट रूम कम से कम 120 वर्ग फीट के होने चाहिए। इनमें वार्डरोब, स्टडी टेबल, टीवी, फिल्टर्ड पानी और पर्याप्त वेंटिलेशन व कूलिंग जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। 'सिल्वर' श्रेणी के कमरों का न्यूनतम आकार 100 वर्ग फीट रखा गया है। इनमें साफ बिस्तर, कूलिंग व्यवस्था, फिल्टर्ड पानी और अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए।