Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में B&B में बड़ा बदलाव, जानें नए नियमों में क्या है खास

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:25 AM (IST)

    दिल्ली विधानसभा ने राजधानी के 20 साल पुराने बेड-एंड-ब्रेकफास्ट (B&B) कानून को रद्द कर दिया है, जिसकी जगह अब एक नया और लचीला नीतिगत ढांचा आएगा। ...और पढ़ें

    अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य मानकों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है। एआई इमेज

    अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य मानकों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है। एआई इमेज

    HighLights

    1. दिल्ली विधानसभा ने 20 साल पुराना B&B कानून रद्द किया।

    2. मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नए नियम लागू होंगे।

    3. B&B में अधिकतम 8 कमरे, 16 बेड की सीमा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को राजधानी के बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करने वाले करीब बीस साल पुराने कानून को रद करने वाला बिल पास कर दिया। सरकार अब इसे एक नए और लचीले नीतिगत ढांचे से बदलने जा रही है, जो बदलते गेस्ट की सुरक्षा आदि अधिक मजबूत हो। बिल के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट में एक बीएंडबी में अधिकतम आठ कमरे और 16 बेड की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है।

    अग्निकांड के बाद सख्ती

    यह फैसला मालवीय नगर में जून में हुई बीएंडबी अग्नि दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने बीएंडबी समेत तमाम आतिथ्य इकाइयों के निरीक्षण तेज कर दिए थे। अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य मानकों के पालन पर विशेष नजर रखी जा रही है।

    पंजीकृत संपत्तियों की संख्या

    मौजूदा कानून के तहत दिल्ली पर्यटन विभाग में 750 से अधिक बीएंडबी संपत्तियां पंजीकृत हैं। इस संबंध में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पुराना ढांचा अब पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में आ रहे बदलावों के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा। इसलिए ज्यादा लचीली नीति की जरूरत है। दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स (रिपील) बिल 2026 में स्पष्ट किया गया है कि व्यापक नई नीति जल्द मंत्रिपरिषद के सामने पेश की जाएगी।

    ड्राफ्ट नीति के प्रावधान

    मई में सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें कई अहम बदलाव सुझाए गए थे। अभी यह साफ नहीं है कि अंतिम नीति में ड्राफ्ट के सभी बिंदु शामिल रहेंगे या नहीं।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- 'किसी का घर नहीं टूटेगा...', दिल्ली विधानसभा में उठा O-Zone का मुद्दा तो कपिल मिश्रा ने दिया जवाब

    गोल्ड और सिल्वर श्रेणी

    ड्राफ्ट में बीएंडबी को कमरे के आकार, स्वच्छता, सुरक्षा और सेवाओं के आधार पर 'गोल्ड' और 'सिल्वर' श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है। साथ ही, एक बीएंडबी में अधिकतम आठ कमरे और 16 बेड की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। केवल कानूनी रूप से बनी आवासीय संपत्तियां ही पंजीकरण के योग्य होंगी। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, सर्विस्ड अपार्टमेंट, सेल्फ-केटरिंग यूनिट और बैंक्वेट या रिसॉर्ट जैसी व्यावसायिक सुविधाएं देने वाली जगहें इस नीति के दायरे से बाहर रहेंगी।

    व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

    ड्राफ्ट का मकसद बीएंडबी को होटल की तरह चलने से रोकना भी है। व्यावसायिक ग्राहकों के लिए रेस्तरां या रसोई, बाहरी लोगों के लिए बार और होटल जैसे साइनबोर्ड की इजाजत नहीं दी जाएगी।

    सुविधाओं के मानक

    'गोल्ड' श्रेणी के गेस्ट रूम कम से कम 120 वर्ग फीट के होने चाहिए। इनमें वार्डरोब, स्टडी टेबल, टीवी, फिल्टर्ड पानी और पर्याप्त वेंटिलेशन व कूलिंग जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। 'सिल्वर' श्रेणी के कमरों का न्यूनतम आकार 100 वर्ग फीट रखा गया है। इनमें साफ बिस्तर, कूलिंग व्यवस्था, फिल्टर्ड पानी और अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए।

    कानून लागू होने की प्रक्रिया

    पुराने कानून का निरस्तीकरण सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख से प्रभावी होगा। मौजूदा पंजीकरण, प्रमाणपत्र और अनुमतियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक वे नए नियमों से टकराए नहीं। संक्रमण काल में पुराने अधिनियम के तहत नए पंजीकरण और लंबित आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- 'गिफ्ट डीड पर हटे शुल्क, नजफगढ़ सब्जी मंडी को करें शिफ्ट...; दिल्ली विधानसभा में उठे जनता से जुड़े 4 बड़े मुद्दे

    यह भी पढ़ें- गाय पकड़ने वाले MCD कर्मचारियों से मारपीट और डेयरी माफिया पर चर्चा, दिल्ली विधानसभा में उठी सख्त कानून की मांग