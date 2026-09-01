दिल्ली: शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा, 20.72 लाख की साइबर ठगी; बैंक का डिप्टी मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार
शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 20.72 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक ...और पढ़ें
HighLights
शेयर बाजार में 20.72 लाख रुपये की साइबर ठगी।
निजी बैंक का डिप्टी मैनेजर सहित तीन गिरफ्तार।
डिप्टी मैनेजर ने ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश कर आकर्षक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 20.72 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस की साइबर थाना टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों में निजी बैंक का डिप्टी मैनेजर आरिफ हुसैन मंसूरी भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, वह दो प्रतिशत कमीशन के बदले साइबर ठगों को बैंक खाते की सुविधा उपलब्ध कराने में संलिप्त था। आरोपितों के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल चार मोबाइल फोन बरामद किए गए।
उदयपुर में हुई आरोपियों की पहचान
पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव के मुताबिक, पीड़ित नितिन अरोड़ा की शिकायत पर साइबर थाना में पिछले साल फरवरी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान ठगी की रकम के लेनदेन, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।
जांच में रकम एक बैंक खाते में पहुंचने और चेक के माध्यम से निकाले जाने की जानकारी सामने आई। बाद में तकनीकी निगरानी और मैनुअल सत्यापन के आधार पर पुलिस ने मावली, उदयपुर में आरोपितों की पहचान की।
राजस्थान के हैं तीनों आरोपी
इसके बाद थाना प्रभारी दिनेश कुमार की टीम ने आरोपित कन्हैया दास और राहुल टेलर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि कन्हैया ने ठगी की रकम के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया, जबकि राहुल नकदी निकालने और रकम स्थानांतरित करने में शामिल था।
आगे की जांच में आरिफ हुसैन मंसूरी की भूमिका सामने आई। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपित मंसूरी अप्रैल 2024 से संबंधित बैंक में कार्यरत था। तीनों मूल तौर पर आरोपित राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं।
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