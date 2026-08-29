बारिश बेहिसाब पर गर्मी बेशुमार; दिल्ली में अगस्त ने बदला मौसम का मिजाज, हवा भी तीन साल में सबसे खराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इस साल अगस्त का मौसम कई मायनों में अलग रहा। माह में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई, इसके बावजूद दिन और रात के तापमान में खास कमी नहीं आई। वहीं, हवा की गुणवत्ता भी पिछले तीन वर्षों के मुकाबले इस अगस्त में सबसे खराब रही।



मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त की शुरुआत वर्षा के लिहाज से खास रही। माह के पहले सात दिनों में 127 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 2011 के बाद इस अवधि में सबसे अधिक है। वहीं, 25 अगस्त को सफदरजंग में 24 घंटे में 99.1 मिमी वर्षा हुई। यह अगस्त में दो वर्षों में एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा थी।



दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर भी मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रही। रिज में अब तक सामान्य से 63, आया नगर में 59, लोदी रोड में 28 और पालम में 11 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

अगस्त में 59 प्रतिशत ज्यादा वर्षा अगस्त का महीना सामान्य से काफी अधिक वर्षा वाला रहा। इस माह अब तक 354.1 मिमी वर्षा हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 222.9 मिमी होती है। यानी वर्षा सामान्य से 59 प्रतिशत अधिक रही।

वर्षा के बावजूद रातें गर्म वर्षा के बावजूद दिल्ली वासियों को गर्मी से पूरी राहत नहीं मिली। 29 अगस्त तक दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दो वर्षों में सबसे अधिक है। इससे पहले 2023 में अगस्त का औसत अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री रहा था।

रातों में भी गर्मी बनी रही। इस अगस्त में औसत न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2023 के बराबर और उसके बाद सबसे अधिक है। इससे पहले 2018 में अगस्त का औसत न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री रहा था। हवा भी पूरी तरह साफ नहीं रही वर्षा के बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय रही। सेंटर फॉर रिसर्च अनं एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के विश्लेषण के अनुसार, अगस्त के पहले 28 दिनों में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 92 रहा, जो 2023 के बाद इस महीने का सबसे अधिक औसत है।