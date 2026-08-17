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कच्ची रोटी और कूड़े की दुर्गंध से बिगड़ा खाने का जायका, दिल्ली में बदहाली की शिकार अटल कैंटीन

By Shashi Thakur Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:46 AM (IST)

अन्ना नगर सहित दिल्ली की अटल कैंटीनों में सस्ता भोजन मिल रहा है, लेकिन बाहर गंदगी और कच्ची रोटियों की शिकायतें सामने आई हैं। कूड़े की दुर्गंध और खराब गुणवत्ता के बावजूद लोग मजबूरी में यहां भोजन करने को मजबूर हैं।

कैंटीन में खाना खाते लोग। जागरण

कैंटीन में खाना खाते लोग। जागरण

HighLights

  1. अन्ना नगर कैंटीन के बाहर कूड़े और कीचड़ की समस्या।

  2. जंगपुरा सहित कई कैंटीनों में कच्ची रोटियां परोसने की शिकायत।

  3. सस्ते भोजन के बावजूद दुर्गंध और गुणवत्ता से लोग परेशान।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अन्ना नगर समेत राजधानी के कई इलाकों में अटल कैंटीन में लोगों को सस्ता और भरपेट भोजन मिल रहा है, लेकिन कैंटीन के बाहर पसरी गंदगी व कीचड़ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।

बताया गया कि कुछ कैंटीन में कच्ची रोटी मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद मजबूरी में लोग गंदगी के बीच से होकर कैंटीन पहुंचते हैं और कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के बीच भोजन करते को मजबूर होते हैं।

अन्ना नगर कैंटीन में आने वाले लोगों ने बताया कि यहां पहले की तरह दाल-चावल, रोटी-सब्जी और अलग-अलग मैन्यू के अनुसार, भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन, मीठा और चटनी अब नहीं मिलती है। भोजन सस्ता होने के कारण यहां प्रतिदिन एक समय में 300 से अधिक लोग भोजन करने पहुंचते हैं। लेकिन बाहर जमा कूड़े के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्गंध इतनी तेज है कि उसका असर कैंटीन के अंदर तक महसूस होता है।

jagran News (3222)अन्ना नगर स्थित अटल कैंटीन के समाने लगा कूड़े का ढेर और दुर्गंध के कारण भोजन करने आ रहे लोगों को हो रही परेशानी। चंद्र प्रकाश मिश्र

वहीं, कैंटीन कर्मचारियों का कहना है कि कूड़े और कीचड़ के कारण कई बार लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। इससे तैयार खाना भी बच जाता है और खराब हो जाता है।

गुणवत्ता को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया

वहीं, जंगपुरा स्थित अटल कैंटीन में भी लोगों को दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी परोसी जा रही है। यहां भोजन की गुणवत्ता को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

कच्ची रोटी बिगाड़ रही खाने का स्वाद

लोगों का कहना है कि यहां दाल-चावल और सब्जी का स्वाद ठीक है, लेकिन कई बार रोटियां कच्ची ही परोस दी जाती हैं। कच्ची रोटी खाने का स्वाद बिगाड़ देती है। ऐसे में लोग उसे छोड़ देते हैं। यहां भोजन करने पहुंचे विक्की ने बताया कि वह हर रविवार यहां भोजन करने आते हैं। यहां सस्ता और भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन इस बार रोटी कच्ची मिली।

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इस कारण वह रोटी नहीं खा पाए और चावल-दाल ही खा रहे हैं। ऐसे में पूरा पेट नहीं भरेगा। उन्होंने बताया कि जब कैंटीन शुरू हुई थी तो चटनी और मीठा भी मिलता था, लेकिन अब यह बंद है। भोजन परोसने वाले कर्मचारियों ने बताया कि रोटियां मशीन से तैयार होती हैं तो संभव है कि कुछ रोटियां पूरी तरह नहीं पकी हों।