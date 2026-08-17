कच्ची रोटी और कूड़े की दुर्गंध से बिगड़ा खाने का जायका, दिल्ली में बदहाली की शिकार अटल कैंटीन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अन्ना नगर समेत राजधानी के कई इलाकों में अटल कैंटीन में लोगों को सस्ता और भरपेट भोजन मिल रहा है, लेकिन कैंटीन के बाहर पसरी गंदगी व कीचड़ लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।

बताया गया कि कुछ कैंटीन में कच्ची रोटी मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद मजबूरी में लोग गंदगी के बीच से होकर कैंटीन पहुंचते हैं और कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के बीच भोजन करते को मजबूर होते हैं।

अन्ना नगर कैंटीन में आने वाले लोगों ने बताया कि यहां पहले की तरह दाल-चावल, रोटी-सब्जी और अलग-अलग मैन्यू के अनुसार, भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन, मीठा और चटनी अब नहीं मिलती है। भोजन सस्ता होने के कारण यहां प्रतिदिन एक समय में 300 से अधिक लोग भोजन करने पहुंचते हैं। लेकिन बाहर जमा कूड़े के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्गंध इतनी तेज है कि उसका असर कैंटीन के अंदर तक महसूस होता है।