ट्रैफिक जाम, कूड़ा, गाद से परेशान दिल्ली! विधानसभा में विधायकों ने उठाए मुद्दे; गूंजा साइकिल घोटाले का शोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र का सोमवार को दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विशेष उल्लेख ( नियम संख्या 280) के तहत विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठाने लगे।

इसके अंतर्गत जहां भाजपा विधायक अनिल गोयल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से सड़कों से डस्टबिन उठाए जाने का मुद्दा उठाया जो विधायक पवन शर्मा ने गाद न उठने के विषय को पटल पर रखा।

वहीं, विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने भी यही समस्या रखी। सबकी बातें सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा की सफाई समिति को यह मामला देखने को कहा है।

ट्रैफिक जाम को लेकर उठे सवाल

दिल्ली सदन में चर्चा के दौरान विधायक गजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महरौली में सरकार की खाली इमारत में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने की गुजारिश। प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन तेजी लाए जाने की जरूरत है।

वहीं, आप विधायक इमरान हुसैन बोले, 'पुरानी दिल्ली में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। स्कूल के बच्चों को भी हर रोज दोपहर में कई कई घंटे जाम से जूझना पड़ता है। टूटी सड़कें भी एमसीडी नहीं बना रहीं। ट्रांसपोर्टरों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दे दी गई है लेकिन वहां न जाकर जहां-तहां जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कुतुब रोड, सदर रोड, ईदगाह रोड आदि पहाड़ी धीरज रोड का जिक्र किया।

15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित इस बीच सदन की कार्यवाही में आप विधायक साइकल घोटाले की टीशर्ट पहनकर सदन में आए। स्पीकर ने आपत्ति जताई लेकिन आप विधायक नहीं माने। सभी विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर जाने का निर्देश देते हुए 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।