दिल्ली में फायर NOC होगा आसान, विधानसभा ने अग्निशमन संशोधन विधेयक किया पास

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को अग्निशमन व्यवस्था से जुड़े नियमों को आसान और व्यावहारिक बनाने के लिए दिल्ली फायर सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया।

इसके तहत दिल्ली फायर सेवा अधिनियम, 2007 में ‘भवन उपनियम/राष्ट्रीय भवन संहिता’ के स्थान पर केवल ‘भवन उपनियम’ शब्द किया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे आग से बचाव और सुरक्षा से जुड़े नियमों को बदलती तकनीक और सुरक्षा मानकों के अनुसार आसानी से बदला जा सकेगा। इससे भवनों को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया भी आसान होने की उम्मीद है।

दब शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में ज्यादातर इमारतें पहले से ही भवन उपनियमों के दायरे में आती हैं। ऐसे में कानून में राष्ट्रीय भवन संहिता का अलग से उल्लेख करने से प्रक्रिया जटिल होती है।

समय पर सरकारी सेवाएं देने की व्यवस्था विधानसभा ने दिल्ली (नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026 भी पारित कर दिया। सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री डा पंकज सिंह ने इसे सोमवार को पेश किया था, मंगलवार को चर्चा के बाद ध्वनि मत से इसे भी पास कर दिया गया।

कानून लागू होने पर समय पर सेवा नहीं मिलने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उन पर 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकेगा। डूसिब संशोधन से बढ़ेगी झुग्गी बस्तियों की पात्रता दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) संशोधन विधेयक, 2026 के तहत झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की पहचान की कटआफ तारीख 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी गई है। पिछले 19 वर्षों से कटऑफ तारीख में बदलाव नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में झुग्गी परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर रह गए थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को निरस्त करने के लिए विधेयक पास सदन ने दो दशक पुराने ''''बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) अधिनियम, 2007'''' को खत्म करने वाले विधेयक को भी पास कर दिया। इसके तहत वर्ष 2007 का पुराना कानून अब समाप्त होगा।