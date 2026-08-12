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    13 घंटे चली दिल्ली विधानसभा, चार विधेयक पारित; विपक्ष के रवैये पर स्पीकर ने उठाए सवाल

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:57 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र 13 घंटे 19 मिनट के कामकाज के साथ संपन्न हुआ, जिसमें चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। स्पीकर विजेंद्र गुप् ...और पढ़ें

    दिल्ली विधानसभा सत्र संपन्न, चार विधेयक पारित।

    दिल्ली विधानसभा सत्र संपन्न, चार विधेयक पारित।

    HighLights

    1. तीन दिवसीय मानसून सत्र में चार विधेयक पारित हुए।

    2. स्पीकर ने विपक्ष के अनुशासनहीन व्यवहार पर सवाल उठाए।

    3. नेता प्रतिपक्ष आतिशी पूरे सत्र से अनुपस्थित रहीं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया। सत्र के दौरान सदन में कुल 13 घंटे 19 मिनट तक कामकाज हुआ और चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को सत्र के कामकाज का ब्यौरा साझा करते हुए यह जानकारी दी।

    उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में अपेक्षित भागीदारी नहीं की और कई मौकों पर सदन के भीतर और बाहर अनुशासनहीन व्यवहार किया।

    दो कैग की रिपोर्ट सदन में रखी गईं

    गुप्ता ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान दो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन में रखी गईं। इसके अलावा 52 जनहित के मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित किए गए चारों विधेयक जनहित से जुड़े थे, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इन पर चर्चा के दौरान अपनी राय दर्ज कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनके मुताबिक, विधेयकों पर विपक्ष की चर्चा में भागीदारी बेहद सीमित रही।

    स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई नेता प्रतिपक्ष पूरे सत्र के दौरान सदन से अनुपस्थित रहा है। स्पीकर ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेतृत्वविहीन नजर आई।

    राजनीतिक मंच में बदलने का भी आरोप

    गुप्ता ने विपक्ष पर सदन को राजनीतिक मंच में बदलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कई मौकों पर सदन के भीतर और बाहर हंगामा किया और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उनके मुताबिक, विधानसभा की कार्यवाही राजनीतिक प्रदर्शन का मंच बनाने के लिए, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विधायी कामकाज के लिए है।

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    इसके साथ ही इस बार सत्र के दौरान प्रश्नकाल के न होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब मानसून सत्र के लिए फैसला लिया गया तो सत्र के आयोजन को लेकर समय कम था। प्रश्नकाल के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में प्रश्नकाल संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नकाल हो।

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