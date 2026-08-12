13 घंटे चली दिल्ली विधानसभा, चार विधेयक पारित; विपक्ष के रवैये पर स्पीकर ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया। सत्र के दौरान सदन में कुल 13 घंटे 19 मिनट तक कामकाज हुआ और चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को सत्र के कामकाज का ब्यौरा साझा करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में अपेक्षित भागीदारी नहीं की और कई मौकों पर सदन के भीतर और बाहर अनुशासनहीन व्यवहार किया। दो कैग की रिपोर्ट सदन में रखी गईं गुप्ता ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान दो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन में रखी गईं। इसके अलावा 52 जनहित के मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित किए गए चारों विधेयक जनहित से जुड़े थे, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इन पर चर्चा के दौरान अपनी राय दर्ज कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनके मुताबिक, विधेयकों पर विपक्ष की चर्चा में भागीदारी बेहद सीमित रही।

स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई नेता प्रतिपक्ष पूरे सत्र के दौरान सदन से अनुपस्थित रहा है। स्पीकर ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेतृत्वविहीन नजर आई।

राजनीतिक मंच में बदलने का भी आरोप गुप्ता ने विपक्ष पर सदन को राजनीतिक मंच में बदलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कई मौकों पर सदन के भीतर और बाहर हंगामा किया और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उनके मुताबिक, विधानसभा की कार्यवाही राजनीतिक प्रदर्शन का मंच बनाने के लिए, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विधायी कामकाज के लिए है।

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