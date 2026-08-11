दिल्लीवाले जान सकेंगे कहां, क्यों और किस विभाग में अटकी है फाइल, 'सेवा विधेयक' पर बहस के बीच AAP के दो MLA मार्शल आउट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन मंगलवार को दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि, विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के कारण सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष से रूलिंग देने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष पिछले तीन दिनों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में व्यवधान डाल रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट रूल को निरस्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया था।

विपक्ष के दो विधायक मार्शल आउट विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायक अजय दत्त और वीरेंद्र कादियान को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। दोनों विधायकों को सदन से बाहर ले जाया गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है, जबकि विपक्ष का कहना था कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

दिल्ली नागरिक सेवा अधिकार विधेयक पर चर्चा इस बीच दिल्ली (नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026 पर चर्चा जारी रही। यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया गया था। सत्ता पक्ष के विधायक कुलवंत राणा, अजय महावर और अशोक गोयल ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर मिल सकेंगी। लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

फाइल ट्रैकिंग और अधिकारियों की जवाबदेही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बताया कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों को पता चल सकेगा कि उनकी फाइल कहां अटकी हुई है? निर्धारित समय से अधिक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन के अलावा दो सदस्य होंगे।

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